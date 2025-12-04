Avanza en el Concejo de Bucaramanga el proyecto para crear la Secretaría de Seguridad

El Concejo de Bucaramanga le apuesta a la creación de la nueva Secretaría de Seguridad, una propuesta que busca fortalecer la capacidad institucional de la ciudad frente al aumento de hechos violentos y las deficiencias actuales en materia de control y prevención del delito.

El concejal Cristian Reyes, uno de los principales impulsores de la iniciativa, afirmó que la ciudad no puede seguir dependiendo exclusivamente de debates de control político, sino que requiere acciones concretas para garantizar el orden y proteger a los ciudadanos.

El avance del proyecto se da en medio de la preocupación por recientes episodios de violencia, incluido, el asesinato de un intendente jefe de la Policía Fredy Leal durante un atraco en una joyería ubicada en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa.

“Lamentamos mucho la pérdida de la vida de nuestro intendente jefe, nuestro héroe, que puso por delante su vida para salvaguardar la de los demás, la de los visitantes. Escenas casi que de terror estamos viviendo en algunos sectores, como la situación que vimos el fin de semana. En esto, como concejales, hemos hecho varios debates, pero no nos podemos quedar solamente en el control político, sino debemos avanzar en acciones para tener orden y fortalecimiento de la autoridad en la ciudad”, expresó.



Reyes señaló que la actual Secretaría del Interior, encargada de múltiples funciones como la gestión del espacio público, no tiene la capacidad operativa para asumir de manera exclusiva la coordinación de políticas de seguridad.

Por ello, el nuevo despacho estaría liderado por un experto en seguridad urbana “ojalá un militar retirado” dijo, con la tarea de articular esfuerzos con la Policía, los organismos investigativos y los frentes de seguridad ciudadanos.

“En el Concejo de la ciudad estamos abarcando un proyecto para crear la Secretaría de Seguridad, donde buscamos fortalecer esta área con una persona experta en temas de seguridad urbana, con el fin de poder invertir más recursos”, acotó.

Publicidad

Paralelo a esta propuesta, el Concejo ya aprobó en primer debate el Fondo de Seguridad, que pretende eliminar trámites y agilizar el manejo de los recursos destinados a tecnología, equipos y operativos de reacción. Entre las prioridades están la modernización del sistema de cámaras de vigilancia, del cual cerca del 30% permanece fuera de servicio, y la dotación de motocicletas, chalecos y herramientas operativas para los grupos de intervención.

“Es justo y necesario hablar sobre la tecnología que hay que implementar en las cámaras de seguridad. Es una crítica que siempre hemos hecho: tenemos aproximadamente 600 cámaras, de las cuales siempre un 20 o 30% están fuera de funcionamiento. Es una acción importante, y frente a los hechos de seguridad y violencia recientes, es fundamental mejorar esto”, expresó el concejal.

Aunque la iniciativa avanza, los concejales revisan los alcances legales del proceso ante las restricciones de la Ley de Garantías. Sin embargo, la corporación mantiene su disposición a sacar adelante el proyecto y asegurar que, en el presupuesto de 2026, se asignen los recursos necesarios para su implementación.

Publicidad

Reyes también criticó la falta de apoyo del Gobierno Nacional para la creación del Centro Estratégico de Gestión en Seguridad (CEGES), un proyecto regional que se estancó pese a que Bucaramanga y otras entidades locales ya habían destinado recursos.

“Santander tiene un bloqueo por parte del Gobierno que no entrega los recursos”, afirmó.

Con el avance de este nuevo despacho, el Concejo espera que Bucaramanga cuente, por primera vez, con una estructura robusta y especializada para enfrentar la criminalidad y mejorar las condiciones de seguridad en todos los barrios de la ciudad.