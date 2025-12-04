Elecciones atípicas en Bucaramanga: Carlos Bueno y sus propuestas en movilidad y seguridad

En entrevista con Blu Radio, el ingeniero Carlos Bueno, candidato en las elecciones atípicas del próximo 14 de diciembre, presentó los ejes centrales de su propuesta de gobierno. El exdirector de Tránsito destacó que su plan se fundamenta en su experiencia profesional en Latinoamérica y en el conocimiento de la ciudad “recorrida mañana, tarde y noche”.

Educación: el eje de su apuesta social

Bueno aseguró que su prioridad será el norte de Bucaramanga, donde propone la creación del Campus Nido -Innovación, Desarrollo y Oportunidades-, un proyecto educativo que atendería a más de 1.000 niños cada año.

“El campus permitirá que los jóvenes salgan bilingües, expertos en tecnología, programación e inteligencia artificial, con una empleabilidad cercana al 100%. En un año podríamos transformar su futuro y el de sus familias”, explicó el candidato.



Movilidad e infraestructura: destrabar obras y modernizar corredores

Al ser consultado sobre qué se puede lograr en solo dos años de administración, Bueno planteó un paquete de proyectos urbanos que incluyen:



Formalización masiva de predios: “Queremos que las familias tengan la escritura cero y sientan verdaderamente su casa como propia”.

"Queremos que las familias tengan la escritura cero y sientan verdaderamente su casa como propia". Destrabe de obras críticas: iniciando por la vía La Virgen – La Cemento, puerta de entrada al norte.

iniciando por la vía La Virgen – La Cemento, puerta de entrada al norte. Adecuación total del Bulevar Bolívar para mejorar la movilidad.

para mejorar la movilidad. Semaforización inteligente en la carrera 27 , que permitiría implementar una “ola verde” automatizada. “Ya lo hicimos de forma manual cuando dirigí Tránsito; ahora queremos hacerlo con tecnología”.

, que permitiría implementar una “ola verde” automatizada. “Ya lo hicimos de forma manual cuando dirigí Tránsito; ahora queremos hacerlo con tecnología”. Intercambiador en la calle 56 con carrera 27 y descongestión del par vial de la 54, con el fin de ofrecer alternativas reales a la saturada calle 56.

Relación con el Gobierno Nacional: trabajo conjunto con la Gobernación

Frente a las dificultades para gestionar recursos con un presupuesto 2026 ya comprometido en un 75%, y ante las tensiones entre el Gobierno Nacional y la región, Bueno aseguró que una de sus estrategias será fortalecer la coordinación con la Gobernación de Santander.

“Antes de mirar tan lejos, debemos mirar al edificio frente a la Alcaldía. Con la Gobernación podemos sacar adelante la vía La Virgen – La Cemento”, dijo.

En materia de transporte masivo, reveló que desde hace cinco meses trabaja con transportadores locales para estructurar un nuevo modelo de buses, con mejores estándares de calidad y participación de la industria regional.

Seguridad: presencia en las calles y apoyo de la reserva activa

Tras el violento atraco ocurrido recientemente en un centro comercial de la ciudad, la seguridad se convirtió en un tema obligado. Bueno afirmó que su estilo de gobierno replicará su paso por Tránsito, con presencia permanente en las calles.

“Vamos a combinar tecnología -cámaras, drones, apoyo al Ceges - con una estrategia que enfrenta el principal problema: la falta de policías”, señaló.

Para suplir ese déficit, anunció un acuerdo previo con miembros de la reserva activa de la Policía y del Ejército.

“Ellos conformarán una unidad de control, prevención e inteligencia. No estarán armados, pero sí cuentan con más de 30 años de conocimiento en seguridad. Trabajarán de la mano con la Policía y el Ejército en parques, zonas de rumba y barrios que necesitan presencia permanente”, explicó.

