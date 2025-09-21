En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Trump - Maduro
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Bandas acceden a armas infiltrándose en empresas de vigilancia, revela superintendente

Bandas acceden a armas infiltrándose en empresas de vigilancia, revela superintendente

La Superintendencia de Vigilancia confirmó que varias empresas han sido usadas como fachada por estructuras criminales para acceder a armas y operar bajo aparente legalidad.

seguridad-privada-vigilante-image-fx.jpg
Vigilancia privada
Foto: Image FX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2025

El superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Álvarez, lanzó una alerta sobre el uso de empresas fachadas por parte de estructuras criminales para acceder a armas y camuflar sus operaciones ilegales.

Según explicó el funcionario, integrantes de bandas delincuenciales se infiltran en compañías legalmente constituidas, lo que les permite operar bajo una aparente legalidad mientras fortalecen su accionar criminal.

“Son situaciones que está viviendo el país. Esta Superintendencia está tomando decisiones frente a esto y pronto conocerán resultados”, aseguró Álvarez.

Armas, referencia
Armas, referencia
Foto: Pexels

El superintendente señaló que ya se tienen identificadas varias de estas empresas y que se implementará un control más riguroso en la vigilancia privada para evitar que sean utilizadas como plataformas de criminalidad.

“El Estado está comprometido en el control y manejo de las armas. No vamos a permitir que sigan delinquiendo bajo esta modalidad”, puntualizó.

Álvarez explicó que una de las estrategias será el control directo y más estricto sobre las empresas de vigilancia para verificar su operación, sus permisos y el personal vinculado, con el fin de frenar el uso ilegal de estos espacios por parte de organizaciones criminales.

Finalmente, el funcionario recalcó que estas medidas buscan proteger la seguridad ciudadana y reforzar la confianza en el sector de la vigilancia privada, que en su mayoría cumple con la normatividad y presta un servicio legítimo al país.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Blu Radio

Superintendencia de Vigilancia

Gobierno nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad