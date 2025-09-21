Bandas acceden a armas infiltrándose en empresas de vigilancia, revela superintendente

El superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Álvarez, lanzó una alerta sobre el uso de empresas fachadas por parte de estructuras criminales para acceder a armas y camuflar sus operaciones ilegales.

Según explicó el funcionario, integrantes de bandas delincuenciales se infiltran en compañías legalmente constituidas, lo que les permite operar bajo una aparente legalidad mientras fortalecen su accionar criminal.

“Son situaciones que está viviendo el país. Esta Superintendencia está tomando decisiones frente a esto y pronto conocerán resultados”, aseguró Álvarez.

Armas, referencia Foto: Pexels

El superintendente señaló que ya se tienen identificadas varias de estas empresas y que se implementará un control más riguroso en la vigilancia privada para evitar que sean utilizadas como plataformas de criminalidad.



“El Estado está comprometido en el control y manejo de las armas. No vamos a permitir que sigan delinquiendo bajo esta modalidad”, puntualizó.

Álvarez explicó que una de las estrategias será el control directo y más estricto sobre las empresas de vigilancia para verificar su operación, sus permisos y el personal vinculado, con el fin de frenar el uso ilegal de estos espacios por parte de organizaciones criminales.

Finalmente, el funcionario recalcó que estas medidas buscan proteger la seguridad ciudadana y reforzar la confianza en el sector de la vigilancia privada, que en su mayoría cumple con la normatividad y presta un servicio legítimo al país.