Bucaramanga acelera recuperación de vías para mejorar movilidad y seguridad vial

La Alcaldía de Bucaramanga intensificó en las últimas semanas el plan integral de mantenimiento y recuperación de la malla vial, con frentes de trabajo activos en varios puntos estratégicos de la ciudad.

Las obras incluyen bacheo, fresado, reposición de carpeta asfáltica y cambio de losas en concreto, priorizando los tramos más deteriorados y con mayor flujo vehicular.

De acuerdo con la secretaria de Infraestructura, María del Rosario Torres, el objetivo es optimizar la movilidad, reducir el riesgo de accidentes -especialmente para motociclistas- y garantizar una circulación más segura para todos los actores viales.

“Sabemos que las obras pueden generar incomodidades temporales, pero agradecemos la paciencia y comprensión de los ciudadanos. Una vez concluidas, la circulación será más fluida y segura. Llevamos un avance del 30 % y mantenemos un buen ritmo para cumplir el cronograma hasta diciembre”, señaló la funcionaria.

Actualmente, los frentes de obra se concentran en:



Barrio Santa Bárbara: 400 metros lineales con cambio de losas en concreto MR.

400 metros lineales con cambio de losas en concreto MR. Sector San Expedito: 40 metros lineales con cambio de losas en concreto MR.

40 metros lineales con cambio de losas en concreto MR. Cacique – Transversal Oriental: 2.000 metros lineales en ambos sentidos, con fresado y reposición en asfalto.

Estas intervenciones, que se ejecutan de manera simultánea en distintas comunas, hacen parte del compromiso de la administración para la Feria Bonita de Colombia, que se realizará del 5 al 15 de septiembre.

“Estamos arreglando nuestras vías para que Bucaramanga luzca y funcione de la mejor manera”, puntualizó Torres.