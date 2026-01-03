Bucaramanga activa planes de orden público y atención humanitaria por situación en Venezuela

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, se pronunció a través de su cuenta en la red social X sobre la situación política que atraviesa Venezuela y el impacto que esta crisis ha tenido en toda América Latina, calificando el momento como determinante para el futuro de la región.

La tragedia que Nicolás Maduro significa para toda América Latina, merecía una respuesta contundente.



Su captura tiene que llevar a la recuperación económica y social de Venezuela, y el retorno de millones de refugiados que han sido condenados al destierro por un proyecto de… — Cristian Portilla (@Cportilla40) January 3, 2026

En su mensaje, el mandatario local aseguró que “la tragedia que Nicolás Maduro significa para toda América Latina merecía una respuesta contundente”, y afirmó que lo que ocurra en el país vecino debe traducirse en un proceso de recuperación económica y social, así como en el retorno de millones de ciudadanos venezolanos que, según señaló, han sido forzados al exilio tras el deterioro institucional y económico de su nación.

Portilla también hizo un llamado a los colombianos a reflexionar sobre las consecuencias de los modelos políticos que, a su juicio, llevaron a Venezuela a la crisis actual.



“Como colombianos debemos mirar de frente este espejo y luchar por la democracia de nuestra nación”, expresó. De igual forma, informó que desde la Alcaldía de Bucaramanga ya se activaron mecanismos de coordinación con las autoridades locales, departamentales y nacionales, con el fin de articular acciones relacionadas con el orden público y la atención humanitaria ante cualquier eventual repercusión que la situación venezolana pueda tener en el territorio.

Finalmente, el alcalde reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía y de garantizar que la capital santandereana esté preparada para responder de manera responsable y solidaria frente a los efectos regionales de la crisis en el vecino país.