Nicolás Maduro, CAPTURADO
Pasaje de Transmilenio
Sube la gasolina
UPC

Bucaramanga activa planes de orden público y atención humanitaria por situación en Venezuela

Bucaramanga activa planes de orden público y atención humanitaria por situación en Venezuela

El alcalde Cristian Portilla llamó a los colombianos a defender la democracia de nuestro país y mirar el espejo de Venezuela, afirmó que la ciudad se prepara para atender posibles repercusiones regionales derivadas de la crisis en Venezuela.

Cristian Portilla, alcalde.jpeg
Blu Radio. Cristian Portilla, alcalde de Bucaramanga // Foto: Blu Santanderes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

