Bucaramanga inicia cuenta regresiva para la Media Maratón FCV: estas son las novedades

La capital santandereana se alista para vivir la edición número 22 de la Media Maratón FCV, el evento deportivo más importante de la ciudad, que este año se correrá el próximo domingo 12 de octubre y reunirá a más de 52.000 participantes.

Durante el lanzamiento oficial realizado en Neomundo, la organización anunció varias novedades, entre ellas la inclusión de chip de cronometraje en la categoría 5K con kit, el ajuste de los horarios de salida y un nuevo esquema logístico para el ingreso de los corredores. Además, la premiación superará los 100 millones de pesos, de los cuales 60 millones serán para los ganadores de la categoría 21K en masculino y femenino.

La competencia contará con la participación de atletas de élite mundial como el keniano Joseph Kiprono Kiptum, la ugandesa Emily Chebet, los peruanos Jovana de la Cruz y Ulises Martin, la ecuatoriana Mary Granja, la mexicana Cindy Meza y el santandereano Frank Durán, quien representará a la región. También estarán presentes destacados corredores colombianos como Alexandra Aldana y Santiago Zerda.

Previo a la carrera, del 9 al 11 de octubre, se realizará Expovida en el salón Mega de Neomundo, una feria de salud y bienestar con más de 80 stands dedicados a nutrición, deporte, belleza, alimentación y accesorios, además de la entrega de los kits oficiales.

Los horarios de salida fueron ajustados: la prueba de 21K comenzará a las 6:30 a.m., la de 10.5K a las 7:45 a.m. y la recreativa de 5K a las 8:45 a.m.. La organización recomienda a los corredores llegar con al menos una hora de anticipación.

En materia de logística, se establecieron ingresos diferenciados: los 5K jóvenes y menores accederán por las calles 41 y 42; los 5K trasplantados y abierta, por las calles 45 y 48; mientras que los 21K, 10.5K, abierta y veteranos ingresarán por la calle 50 con carrera 26A.

Más de 40 marcas respaldan esta edición, con Zurich Seguros Colombia y Financiera Comultrasan como patrocinadores oficiales. La camiseta oficial fue diseñada nuevamente por la empresa santandereana MoreLife, con una propuesta inspirada en el espíritu de la competencia.

Los recorridos finalizarán en diferentes puntos: las categorías competitivas de 21K y 10.5K tendrán su meta en la carrera 27 con calle 51 (Parque Turbay), mientras que la prueba recreativa de 5K concluirá entre el supermercado Más x Menos y Volvo, sobre la carrera 27.

Con estas novedades, la Media Maratón de Bucaramanga FCV 2025 ratifica su carácter internacional y consolida a la ciudad como un referente del atletismo de ruta en Colombia y Latinoamérica.