Calidad del aire de Bucaramanga sigue deteriorándose, autoridades piden adoptar acciones

La calidad del aire en el área metropolitana de Bucaramanga se deterioró en los últimos días según lo explicó la autoridad ambiental Cdmb, la cual envío una alerta a las poblaciones sensibles para que no hagan exposiciones largas al aire libre.

La autoridad ambiental del área Metropolitana de Bucaramanga, Cdmb, explicó que las mediciones de las cuatro estaciones que hay instaladas reportaron una calidad del aire aceptable y muy cerca de la dañina, sobre todo porque esta época del año no favorece la dispersión de contaminantes, y al incremento de incendios forestales que se han presentado en varios municipios de esta región.

“Entregamos reporte especial de PM2.5 del 01 al 07 de marzo del 2024, de acuerdo con nuestro Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire. En ese sentido el aire que respiramos en el área metropolitana continúa en categoría 'aceptable' según el Índice de Calidad de Aire, ICA. Las concentraciones de PM2.5 aumentaron en lo que va de la semana, esto debido a condiciones meteorológicas particulares de la época que no favorecen la dispersión de contaminantes, así como algunos incendios que se han venido presentando en el territorio nacional”, explicó Héctor Fuentes, subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio – SOPIT.

La alerta que emitió la autoridad ambiental del área Metropolitana de Bucaramanga va dirigida a personas con afecciones respiratorias, mujeres embarazas, adultos mayores, y niños y niñas para que eviten demasiada exposición al aire libre, hasta que las concentraciones de contaminantes en el aire disminuyan.

Las recomendaciones para la población sensible son: Evite realizar actividades deportivas al aire libre. Si no es posible limitar el tiempo de exposición, utilice tapabocas N95. Si requiere realizar dichas actividades al aire libre, evite hacerlas por tiempos prolongados. Hidrátese con frecuencia. Evite cocinar con leña. No camine por las calles con más tráfico.

“Y uno de los mensajes importantes es invitar a la comunidad que en el horario de 6 de la mañana a 10 de la mañana eviten salir a hacer ejercicios o actividad física al aire libre sobre todo la población más vulnerable porque es en este periodo donde tenemos los mayores picos de material particulado en la atmósfera muy relacionado con las fuentes móviles aumenta el tráfico y el tránsito en el área metropolitana”, agregó Héctor Fuentes, subdirector de la Cdmb.