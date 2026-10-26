Cae ‘Visajes’, señalado de extorsionar a comerciantes y contratistas de Ecopetrol

Un hombre conocido con el alias de ‘Visajes’, señalado de presuntamente integrar el Clan del Golfo y de extorsionar a comerciantes, ganaderos y empresas contratistas de Ecopetrol en Yondó, Antioquia, fue capturado por orden judicial en un operativo adelantado por la Policía Nacional, a través del Gaula.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el detenido sería integrante de la subestructura ‘Edgar Madrid Benjumea’ del grupo armado organizado Clan del Golfo y es requerido por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado.

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Las investigaciones señalan que el hombre presuntamente se encargaba de intimidar a comerciantes, ganaderos, habitantes de Yondó y empresas subcontratistas de Ecopetrol, utilizando armas de fuego para exigirles dinero producto de actividades extorsivas.

Según información de inteligencia de la Policía, las rentas criminales atribuidas a esta subestructura alcanzarían aproximadamente los 200 millones de pesos anuales, recursos que, de acuerdo con las autoridades, provendrían de actividades ilícitas.



Tras su captura, alias ‘Visajes’ fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, durante las audiencias judiciales, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La operación hace parte de las acciones investigativas y operativas que adelanta el Gaula de la Policía Nacional contra la extorsión en el Magdalena Medio, un delito que afecta a comerciantes, empresarios y habitantes de esta zona del país.