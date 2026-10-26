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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cae ‘Visajes’, señalado de extorsionar a comerciantes y contratistas de Ecopetrol

Cae ‘Visajes’, señalado de extorsionar a comerciantes y contratistas de Ecopetrol

La operación hace parte de las acciones investigativas y operativas que adelanta el Gaula de la Policía Nacional contra la extorsión en el Magdalena Medio.

foto extorsionista Yondó.jpeg
Alias 'Visajes', capturado en Yondó por extorsión
Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

Un hombre conocido con el alias de ‘Visajes’, señalado de presuntamente integrar el Clan del Golfo y de extorsionar a comerciantes, ganaderos y empresas contratistas de Ecopetrol en Yondó, Antioquia, fue capturado por orden judicial en un operativo adelantado por la Policía Nacional, a través del Gaula.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el detenido sería integrante de la subestructura ‘Edgar Madrid Benjumea’ del grupo armado organizado Clan del Golfo y es requerido por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado.

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Las investigaciones señalan que el hombre presuntamente se encargaba de intimidar a comerciantes, ganaderos, habitantes de Yondó y empresas subcontratistas de Ecopetrol, utilizando armas de fuego para exigirles dinero producto de actividades extorsivas.

Según información de inteligencia de la Policía, las rentas criminales atribuidas a esta subestructura alcanzarían aproximadamente los 200 millones de pesos anuales, recursos que, de acuerdo con las autoridades, provendrían de actividades ilícitas.

Tras su captura, alias ‘Visajes’ fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, durante las audiencias judiciales, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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La operación hace parte de las acciones investigativas y operativas que adelanta el Gaula de la Policía Nacional contra la extorsión en el Magdalena Medio, un delito que afecta a comerciantes, empresarios y habitantes de esta zona del país.

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