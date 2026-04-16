Capturan a dos ladrones tras dejar herido a hombre que recogía a su hijo en Bucaramanga

La rápida reacción de la Policía Metropolitana de Bucaramanga permitió la captura de dos hombres señalados de participar en un violento hurto en el barrio Provenza, en donde un padre de familia resultó herido por arma de fuego.

El hecho se registró cuando la víctima se encontraba recogiendo a su hijo en un jardín infantil del sector. Según las autoridades, los delincuentes lo interceptaron y, bajo intimidación con arma de fuego, intentaron despojarlo de sus pertenencias. Al oponer resistencia, el hombre fue impactado con un disparo.

Estos son los dos ladrones capturados tras dejar herido de un disparo a un hombre por robarle sus pertenencias cuando recogía a su hijo en un jardín infantil del barrio Provenza de Bucaramanga. "Son responsables de otros atracos violentos", dijo la Policía #MañanasBlu pic.twitter.com/HcOHu9ITnA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 16, 2026

Tras el ataque, unidades policiales desplegaron un operativo apoyado en el análisis de cámaras de seguridad, lo que permitió ubicar y capturar a los presuntos responsables en el marco de la estrategia institucional “Yo creo en una metropolitana bonita y segura”.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a otros casos de hurto y fleteo en diferentes sectores del área metropolitana, lo que los convierte en actores recurrentes en hechos delictivos que venían generando temor entre la ciudadanía.



El comandante de la Policía Metropolitana, William Quintero Salazar, destacó el resultado operativo al señalar que “se logra sacar de circulación a dos peligrosos delincuentes que generaban terror y zozobra en los habitantes”.

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¿Los reconoce? Estás personas son requeridas por diferentes delitos que afectan la seguridad ciudadana.

• Ayúdanos a identificarlos y ubicarlos.

Comuníquese con nosotros al 317 639 7244.

Absoluta reserva.#PlanCazador pic.twitter.com/5YjM1UX1gr — Policía Metropolitana de Bucaramanga (@PoliciaBmanga) April 12, 2026

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación judicial, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos delictivos.