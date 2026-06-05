Capturan a mujer con fentanilo usado para fabricar tusi en Santander

Una mujer de 22 años fue capturada por la Policía en Santander luego de que las autoridades encontraran en su poder varios medicamentos de control especial que, según las investigaciones, suelen ser utilizados para la elaboración de drogas sintéticas como el denominado "tusi".

El procedimiento se desarrolló en un puesto de control instalado sobre la vía Ubaté – Puente Nacional, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte inspeccionaron un bus de servicio público que cubría la ruta desde Bogotá.

Durante la revisión de una caja ubicada en el portaequipajes del vehículo, los policías hallaron cinco frascos de ketamina de 10 mililitros, seis ampolletas de midazolam de 5 mililitros, tres ampolletas de citrato de fentanilo de 10 mililitros, veinte frascos de propofol al 1 % de 20 mililitros, tres frascos de morfina clorhidrato de 10 miligramos y un frasco de Procedex, cuyo principio activo es clorhidrato de dexmedetomidina.

De acuerdo con las autoridades, estos medicamentos están sometidos a estricta regulación por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes y eran transportados de manera irregular, razón por la cual fueron incautados.



La mujer fue capturada en flagrancia por el presunto delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Tanto la detenida como los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, seccional Barbosa, que asumirá el proceso judicial correspondiente.

El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Arévalo Rodríguez, explicó que sustancias como el fentanilo, la ketamina y el propofol son frecuentemente desviadas para la fabricación de drogas sintéticas o utilizadas en actividades delictivas.

“Estos resultados evidencian el compromiso permanente de la Policía Nacional con la protección de la seguridad y la salud pública de los colombianos. Continuaremos fortaleciendo los controles en los corredores viales de Santander para contrarrestar el tráfico de sustancias ilícitas y de medicamentos sometidos a control especial, evitando que sean utilizados para actividades criminales”, señaló el oficial.