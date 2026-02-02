En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan hombre tras intentar sobornar a Policía en Santander; llevaba $255 millones

Capturan hombre tras intentar sobornar a Policía en Santander; llevaba $255 millones

Los hechos ocurrieron a la salida del municipio de California, donde los uniformados realizaban un operativo rutinario de control.

Publicidad

Publicidad

Publicidad