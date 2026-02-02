Capturan hombre tras intentar sobornar a Policía en Santander; llevaba $255 millones

La Policía de Santander confirmó la captura de un hombre de 34 años por el delito de cohecho y lavado de activos. De acuerdo con las autoridades, un control rutinario de carretera en la salida de California, municipio minero de Santander, permitió la recuperación de $255 millones en efectivo.

Los hechos se desencadenaron cuando unidades de la Policía Nacional, ubicadas en un punto de observación estratégico, le ordenaron el pare a una camioneta de alta gama. Según fuentes cercanas al operativo, la actitud del conductor encendió las alarmas de los uniformados. Lo que parecía un registro de rutina pronto reveló un botín oculto que el sujeto no pudo justificar.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes hallaron un maletín negro que, lejos de contener documentos o pertenencias personales, estaba repleto de efectivo. El conteo final reveló una cifra impactante: $255 millones. El dinero estaba meticulosamente distribuido en 1.978 billetes de $100.000 y 1.144 billetes de $50.000.

Ante el hallazgo, y al ser interrogado sobre la procedencia lícita de semejante suma, el sospechoso entró en contradicciones. Fue en ese momento de desesperación cuando el ciudadano cometió el error que selló su suerte: intentó comprar su libertad ofreciendo una 'tajada' del botín a los uniformados.



“El ofrecimiento de dinero para omitir el procedimiento convirtió un hallazgo de efectivo en una captura inmediata por cohecho”, confirmó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía de Santander.

Además del millonario botín en efectivo, el operativo dejó un saldo material considerable. Al capturado también se le incautó la camioneta, valorada en aproximadamente $250.000.000; y dos dispositivos celulares de alta gama avaluados en 7 millones de pesos, elementos que ahora son pieza clave para los peritos judiciales que buscan rastrear los contactos y movimientos del capturado.

La investigación apenas empieza, pues las autoridades buscarán determinar las rutas de dinero en efectivo que circulan por las zonas de influencia minera en Santander. El capturado fue trasladado de inmediato y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Ahora, deberá responder no solo por la dudosa procedencia del dinero (lavado de activos), sino por el delito de cohecho, que en Colombia castiga severamente a quien intente corromper a un servidor público.