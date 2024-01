Capturan al padrastro de menor de dos años fallecida en extrañas circunstancias en Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó al padrastro de la menor de dos años que falleció en extrañas circunstancias en Bucaramanga y lo trasladó a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía.

El cuerpo de la niña permanece en las instalaciones de Medicina Legal, donde profesionales determinarán las causas reales de su muerte.

Tras conocerse la captura, en medio de lágrimas, Rosa Isabel Rodríguez, madre de la pequeña de dos años fallecida en un hostal del Centro de Bucaramanga, denunció un ciclo de violencia perpetrado por su pareja. La madre, visiblemente afectada, solicitó ayuda para obtener justicia y reveló amenazas por parte de los familiares del presunto agresor.

“Pido que se haga justicia, la familia de él me está amenazando. Yo pido protección para mí y para mi otra hija por favor, yo no puedo estar más acá. Me duele mucho la situación que está pasando con mi hija porque como ella hay muchas más niñas que están sufriendo de violencia y maltrato, y esto me tiene devastada, no tengo palabras para describir el dolor tan grande que siento, pero si les pido que por favor me ayuden a hacer justicia por mi hija”, dijo.

Cabe recordar que la tragedia ocurrió el pasado miércoles 10 de enero, cuando la madre abandonó el hostal para dirigirse a su trabajo. Minutos después, el padrastro de la niña, un joven de 23 años con quien convivía desde hacía 4 meses, se la entregó muerta.

Según el reporte de las autoridades, el padrastro de la niña señaló que la menor se había caído de las escaleras. Sin embargo, los funcionarios del centro médico llamaron a la Policía Metropolitana de Bucaramanga para que abriera una investigación por los aparentes signos de violencia que presentaba el cuerpo de la víctima.

“Todas las pruebas contundentes lo acusan a él, ella no se cayó por las escaleras, él la sacó muerta de la habitación. En la cámara sale cuando él sale con la niña cargada en los brazos, ya estaba muerta”, relató Rosa Isabel Rodríguez.

La joven madre venezolana solicitó ayuda a las autoridades para garantizar su seguridad ante posibles represalias, pues según manifestó los familiares de su compañero sentimental ya la han amenazado a ella y a su familia: “Me están diciendo que yo les voy a pagar todo lo que le estoy haciendo a su hijo porque son acusaciones falsas”, reveló.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, exigió una pronta respuesta por parte de las autoridades y comunicó la creación de un equipo de reacción inmediata para atender denuncias de maltrato infantil.

“Bucaramanga está de luto por la muerte de esta bebé de dos años. Como alcalde rechazo y le he exigido a la Policía y al CTI una respuesta pronta a los hechos que hay detrás de esta muerte. No podemos permitir que los niños sean víctimas de la violencia, el maltrato”, dijo el mandatario.

