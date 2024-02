Carro "fantasma" mató a dos santandereanos en México cuando buscaban el 'Sueño Americano'

Dos santandereanos que habían emigrado a México, a pie, pasando por el tapón del Darién, para luego intentar llegar a Estados Unidos de forma ilegal por la frontera del río Bravo, murieron arrollados por un vehículo ‘fantasma’ en una vía del Estado de Chiapas. Los migrantes colombianos estaban trabajando, recogiendo café, entre otras cosas, reuniendo dinero para poder seguir viajando.

Familiares de las víctimas que era oriundas del municipio de Girón están realizado las gestiones necesarias con diferentes instituciones como la Cancillería para tratar de repatriar los cuerpos.

“Las autoridades mexicanas no nos dicen nada, no se han contactado, estamos buscando cómo se puede hacer el proceso de repatriación, primero nos dijeron que la alcaldía, luego de la alcaldía nos enviaron a la Gobernación, pero entonces estamos presentando documentación para que nos puedan ayudar, pero por el momento no tenemos nada concreto”, explicó Cristina Ardila, hermana de una de los jóvenes que murió.

Los jóvenes que murieron fueron identificados como Iván Leonardo Ardila Caballero y Camilo Andrés Campos Ramírez y, según medios de comunicación de México, fueron atropellados sobre la carretera federal Tonalá, Arriaga, en el kilómetro 62.

La familia de las víctimas que vive en el municipio de Girón explicó que no tienen cómo traer los cuerpos y por ese motivo están pidiendo ayuda.

“Ellos se habían ido caminando desde principios de este año, desde principios de enero, lo primero que hicieron fue cruzar el Darién y acaban de llegar a México y estaban buscando trabajar en lo que fuera para poder seguir con la caminata. Migración los devolvió 120 kilómetros y les dio un permiso para transitar y la idea que tenían era llegar al DF, ayer domingo, pero murieron en esos hechos”, dijo la hermana de uno de los jóvenes.