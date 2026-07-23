Chatarrizarán 7.000 vehículos abandonados desde hace un año en Tránsito Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga advirtió que más de 7.000 vehículos y motocicletas que permanecen inmovilizados en sus patios están próximos a ingresar al proceso de chatarrización, luego de permanecer más de un año bajo custodia sin que sus propietarios los hayan reclamado.

La entidad fijó como fecha límite el próximo 5 de agosto para que los dueños adelanten el trámite de recuperación de sus automotores y eviten que sean incluidos en el procedimiento de destrucción autorizado por la normativa vigente.

De acuerdo con la Dirección de Tránsito, durante los últimos seis meses se desarrolló una campaña de difusión en la que fueron notificadas más de 7.000 placas, con el propósito de informar a los propietarios sobre la situación de sus vehículos y brindarles la posibilidad de retirarlos.

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El director de la entidad, Jahir Manríquez, explicó que una vez expire el plazo, los vehículos que cumplan los requisitos legales y continúen sin ser reclamados serán incorporados al programa de chatarrización.

La autoridad de movilidad hizo un llamado a los ciudadanos para que consulten si su vehículo hace parte del listado de automotores en esta condición y se acerquen a las oficinas de la entidad para conocer el estado de las obligaciones pendientes por concepto de patios, servicio de grúa y comparendos.

Asimismo, recordó que existen mecanismos de financiación y acuerdos de pago que buscan facilitar la recuperación de los vehículos antes de que sean enviados de manera definitiva al proceso de destrucción. Según la entidad, esta será la última oportunidad para que los propietarios eviten la pérdida de sus automotores.