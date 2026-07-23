Identifican a dos trabajadores asesinados en ataque sicarial a supermercado en Bucaramanga

Las autoridades identificaron como Ana María Bohórquez Gamboa, de 25 años, y Cristófer Alexander Rojo Linares, de 18, a las dos víctimas mortales del atentado sicarial ocurrido en la tarde de este martes en un micromercado del barrio Las Hamacas, en Bucaramanga. Ambos eran trabajadores del establecimiento y, según las primeras investigaciones, habrían quedado en medio del ataque armado.

El doble homicidio se registró cuando hombres armados irrumpieron en el negocio y abrieron fuego. En el hecho también resultó gravemente herido el propietario del supermercado, quien fue trasladado a un centro asistencial donde permanece bajo atención médica.

Doble homicidio en el norte de Bucaramanga: investigan si las víctimas eran objeto de extorsiones #MañanasBlu https://t.co/vxkKJSuRbF — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 22, 2026

Las primeras hipótesis de las autoridades indican que el atentado estaría dirigido contra el dueño del establecimiento y que el caso tendría relación con un presunto episodio de extorsión. De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, ninguna de las dos víctimas fatales sería el objetivo directo de los sicarios, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

Ana María Bohórquez Gamboa, de 25 años, y Cristófer Alexander Rojo Linares, de 18, fallecieron en el Hospital Local del Norte debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los disparos, lo que generó consternación entre familiares, vecinos y comerciantes del sector.



Unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y de la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones para esclarecer el crimen. Entre las labores que se desarrollan se encuentran el análisis de cámaras de seguridad del sector y la recopilación de testimonios que permitan identificar a los dos sicarios, quienes huyeron del lugar inmediatamente después del ataque.

Tras ataque sicarial que dejó dos muertos y una persona herida en supermercado del barrio Las Hamacas, en Bucaramanga, Policía desplegó plan candado para ubicar a responsables. Hacen un llamado a la comunidad para entregar información que permita avanzar en la investigación pic.twitter.com/WCtO77i0m7 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 22, 2026

El doble homicidio vuelve a poner en evidencia la preocupación por los casos de violencia asociados a las extorsiones contra comerciantes en el área metropolitana de Bucaramanga. En los últimos meses, las autoridades han fortalecido las operaciones contra estructuras criminales dedicadas a intimidar a propietarios de establecimientos comerciales; sin embargo, este nuevo ataque mantiene en alerta a los residentes y empresarios del sector, quienes reclaman mayores medidas de seguridad para frenar este tipo de hechos en la capital santandereana.