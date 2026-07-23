Identifican a víctima mortal de incendio en Piedecuesta; investigan posible extorsión

Las autoridades identificaron como José Eleuterio Bohórquez Torres, de 28 años, al hombre que perdió la vida durante un incendio registrado en una ferretería del barrio Villa Josefina, en el sector de Guatiguará, en Piedecuesta. Mientras avanzan las investigaciones, una de las hipótesis que analizan los organismos judiciales es si la emergencia estaría relacionada con un presunto caso de extorsión.

El incendio ocurrió en la tarde del martes al interior del establecimiento comercial, donde fue hallado el cuerpo sin vida del joven, conocido entre sus familiares y amigos con el alias de "Málaga", debido a que era oriundo del municipio de Málaga, en la provincia de García Rovira.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el origen de la conflagración ni las causas exactas de la muerte de Bohórquez Torres. Por esta razón, unidades de la Policía Judicial y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan las inspecciones correspondientes para determinar si el fallecimiento fue consecuencia del incendio o si existieron otras circunstancias alrededor del caso.

#Atención Una persona habría muerto tras incendio que se presentó en una ferretería en Piedecuesta. La emergencia ocurrió en el barrio Villa Josefina. "Se escucharon explosiones", dijo un vecino #VocesySonidos pic.twitter.com/0tIDWAbUMI — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 21, 2026

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Bucaramanga, donde será practicada la necropsia que permitirá esclarecer las causas del deceso antes de ser entregado a sus familiares para las honras fúnebres.



Aunque las autoridades mantienen reserva sobre el proceso, una de las líneas investigativas busca establecer si el incendio fue provocado como parte de un posible acto de intimidación relacionado con extorsiones, modalidad delictiva que ha afectado a comerciantes en diferentes municipios del área metropolitana de Bucaramanga.

Los investigadores recopilan videos de cámaras de seguridad, testimonios de vecinos y otras evidencias para determinar cómo se inició el fuego y si hubo participación de terceros.

El caso ha generado preocupación entre los comerciantes de Piedecuesta, quienes esperan que las autoridades esclarezcan rápidamente lo ocurrido y determinen si se trató de un hecho accidental o de una acción criminal.