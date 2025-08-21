Investigan a supervisor de contrato de chatarrización en Tránsito de Bucaramanga

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria y formuló pliego de cargos contra Édgar Mauricio Valbuena Gómez, quien se desempeñaba como supervisor del contrato para la chatarrización de 1.475 vehículos en abandono en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

De acuerdo con el Ministerio Público, Valbuena habría incurrido en presuntas irregularidades al no reportar incumplimientos en la ejecución del contrato. Pese a ello, expidió un informe en el que aseguraba que solo quedaba pendiente el 10 % de las obligaciones, reducidas a la entrega de certificados de desintegración, lo que al parecer no correspondía con la realidad de lo ejecutado.

Según la investigación, el contratista debía pagar el valor ofrecido en la subasta, transportar los automotores hasta el sitio de desintegración, realizar el proceso de chatarrización, entregar los certificados de desintegración física total y garantizar que los vehículos y sus partes no fueran usados posteriormente en actividades ilícitas.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga calificó provisionalmente la conducta de Valbuena Gómez como falta gravísima cometida con culpa gravísima, por lo que continuará el proceso para determinar la responsabilidad disciplinaria del exfuncionario.