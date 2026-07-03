Comenzó el cambio de la ciclorruta de Bucaramanga: retiran separadores en la carrera 35

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga inició las primeras intervenciones para la reestructuración de la red de ciclorrutas de la ciudad con el retiro de los separadores triangulares que delimitaban el carril exclusivo para bicicletas sobre la carrera 35, entre las calles 32 y 52, en los barrios El Prado y Cabecera.

Según explicó el director de Tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique, la intervención hace parte de un estudio técnico ordenado por el alcalde Cristian Portilla para rediseñar la infraestructura ciclística, con el propósito de mejorar la movilidad vehicular sin afectar los desplazamientos de quienes utilizan la bicicleta.

"Estamos realizando un estudio para hacer la reingeniería de toda la ciclorruta dentro de nuestro territorio. Nuestra misión es mejorar la movilidad en la ciudad de Bucaramanga sin afectar la movilidad sostenible", señaló el funcionario.

De acuerdo con Manrique, la administración municipal trabaja en la modificación de la tipología de la ciclorruta en algunos puntos considerados críticos, adaptándola a las condiciones actuales de la ciudad para optimizar el flujo vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento.



El funcionario anunció que en las próximas semanas la Alcaldía socializará con la ciudadanía cómo quedará la nueva red de ciclorrutas, las modificaciones previstas y las estrategias para fortalecer la movilidad sostenible sin afectar la circulación de vehículos particulares y del transporte público.

Mientras avanzan las obras, la Dirección de Tránsito hizo un llamado a los conductores para que no utilicen el carril recuperado como zona de estacionamiento.

Manrique advirtió que la entidad intensificará los controles con las unidades de bloqueo al infractor para sancionar a quienes estacionen de manera indebida sobre este corredor vial.

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"Queremos mejorar la movilidad, no afectarla. Por eso pedimos a los ciudadanos que no dejen sus vehículos mal parqueados en este carril mientras avanzamos con la implementación de la nueva tipología de ciclorruta", manifestó