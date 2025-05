Comerciante de Bucaramanga busca al dueño de $20 millones que encontró en la calle

Un comerciante de Bucaramanga busca al dueño de 20 millones de pesos que se encontró frente a una droguería de la ciudad. Ya publicó un video que se ha hecho viral en redes sociales como Instagram, mediante la cuenta edisonleon.mgb. Alcanza más de 97.000 visualizaciones, pero el dueño nada que aparece.

Dentro de la bolsa, además del dinero, había una hoja con una lista de deudas por pagar, lo que conmovió profundamente a Edison.

“Cuando encontré la bolsa iba con mi esposa, me asusté, no es normal hallar tanto dinero en la calle. Al llegar a la casa abrí la bolsa, contamos el dinero y vimos el papel con las deudas. Me acordé de una época difícil que viví y decidí buscar al dueño. Sé lo que es tener necesidades y no poder pagar lo que se debe”, expresó el comerciante.

Aunque la historia ha sido aplaudida por muchos, también ha recibido comentarios negativos.

“Algunos piensan que lo hago por ‘likes’, pero si fuera así saldría con el logo de mi empresa. Solo quiero hacer lo correcto. Esa plata no es mía, y cuando uno obra bien, le va bien”, aseguró Edison.

En ese sentido, antes de entregarla, busca que la persona le pueda decir cuál es la lista de deudas por pagar que escribió, para comprobar que es el verdadero dueño.

"La lista está escrita a mano, una letra no muy linda, sin embargo, se lee claro: varios tipos de deudas, algunas muy precisas", enfatizó.

Hasta el momento nadie se ha comunicado con él para reclamarlo, pero su mensaje sigue circulando en redes sociales, donde espera dar con la persona que realmente lo necesita.