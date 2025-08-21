Concejales de Bucaramanga reaccionan tras anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán

La decisión del Consejo de Estado de confirmar la nulidad de la elección del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, sigue generando reacciones en la ciudad. Los concejales Diego Lozada y Carlos Parra se pronunciaron frente al fallo, señalando responsabilidades y pidiendo unidad para afrontar la coyuntura política.

El concejal Diego Lozada manifestó que la decisión debe asumirse con responsabilidad, resaltando que nadie puede estar por encima de la ley.

“Al final de cuentas, lo que se pierde es tiempo para la ciudad, por un proceso en el que no hubo transparencia ni responsabilidad del mismo alcalde al someterse a las reglas de juego de las elecciones. La responsabilidad recae en quien viola las normas electorales. Ahora, si el fallo se confirma y el alcalde debe dejar el cargo, debemos iniciar un proceso de unidad para recuperar el tiempo perdido en estos 20 meses y apostarle a la construcción de una ciudad mejor”, afirmó.

Por su parte, el concejal Carlos Parra fue más contundente al señalar que el fallo demuestra que hubo irregularidades en el proceso electoral.

“En términos legales significa que el alcalde hizo trampa para ser elegido y se valió de acuerdos contrarios a la ley, que hoy el Consejo de Estado supo sancionar. Lo ideal era que esta decisión se conociera antes de las elecciones para evitar el perjuicio que se le generó a la ciudad. El único responsable de esta situación es Jaime Beltrán, por haber hecho estos acuerdos ilegales”, aseguró.

Con la decisión del alto tribunal, se abre un nuevo panorama político en Bucaramanga, mientras se define quién asumirá la administración de la capital santandereana en los próximos meses por elecciones atípicas antes de finalizar el año.