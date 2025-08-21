Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Carlos Ramón González
Disturbios en Avellaneda
Millonarios
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Concejales de Bucaramanga reaccionan tras anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán

Concejales de Bucaramanga reaccionan tras anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán

Antes de finalizar 2025 se realizarán elecciones atípicas para elegir nuevo alcalde de Bucaramanga tras la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Jaime Andrés Beltrán.

Jaime Andrés Beltrán.jpg
Jaime Andrés Beltrán
// @soyjaimeandres
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 21, 2025 12:47 p. m.

La decisión del Consejo de Estado de confirmar la nulidad de la elección del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, sigue generando reacciones en la ciudad. Los concejales Diego Lozada y Carlos Parra se pronunciaron frente al fallo, señalando responsabilidades y pidiendo unidad para afrontar la coyuntura política.

El concejal Diego Lozada manifestó que la decisión debe asumirse con responsabilidad, resaltando que nadie puede estar por encima de la ley.

“Al final de cuentas, lo que se pierde es tiempo para la ciudad, por un proceso en el que no hubo transparencia ni responsabilidad del mismo alcalde al someterse a las reglas de juego de las elecciones. La responsabilidad recae en quien viola las normas electorales. Ahora, si el fallo se confirma y el alcalde debe dejar el cargo, debemos iniciar un proceso de unidad para recuperar el tiempo perdido en estos 20 meses y apostarle a la construcción de una ciudad mejor”, afirmó.

Por su parte, el concejal Carlos Parra fue más contundente al señalar que el fallo demuestra que hubo irregularidades en el proceso electoral.

Lea también:

  1. Jaime Andrés Beltrán.
    Jaime Andrés Beltrán.
    Foto Suministrada por la campaña.
    Santanderes

    Bucaramanga se queda sin alcalde: Consejo de Estado anula elección de Jaime Andrés Beltrán

  2. Álvaro Uribe
    Álvaro Uribe
    Foto: Facebook Álvaro Uribe Vélez
    Judicial

    “Expresidente Uribe debe quedar libre de inmediato”: abogado Jaime Granados

En términos legales significa que el alcalde hizo trampa para ser elegido y se valió de acuerdos contrarios a la ley, que hoy el Consejo de Estado supo sancionar. Lo ideal era que esta decisión se conociera antes de las elecciones para evitar el perjuicio que se le generó a la ciudad. El único responsable de esta situación es Jaime Beltrán, por haber hecho estos acuerdos ilegales”, aseguró.

Con la decisión del alto tribunal, se abre un nuevo panorama político en Bucaramanga, mientras se define quién asumirá la administración de la capital santandereana en los próximos meses por elecciones atípicas antes de finalizar el año.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Santander

Jaime Andrés Beltrán

Alcaldía de Bucaramanga