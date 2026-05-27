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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Condenan a 40 años de cárcel a hombre por abusar de su hija de 11 años en Piedecuesta

Condenan a 40 años de cárcel a hombre por abusar de su hija de 11 años en Piedecuesta

En audiencia el padre de la menor víctima de abuso, aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por el delito de acceso carnal violento agravado.

316666_Abuso sexual // Foto: AFP, imagen de referencia
Abuso sexual, referencia.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 27 de may, 2026

A 40 años de prisión fue condenado un hombre de 42 años señalado de abusar sexualmente de su hija de 11 años en hechos ocurridos en julio de 2025 en el municipio de Piedecuesta, Santander.

La sentencia fue emitida por un juez de conocimiento luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que demostraron la responsabilidad del procesado en el delito de acceso carnal violento agravado.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2025 en el barrio Cabecera del Llano, donde el hoy condenado “sometió por la fuerza a la menor, utilizando amenazas, intimidaciones y violencia física”, dijo el ente investigador en un comunicado.

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El caso fue conocido por familiares de la niña, quienes denunciaron lo ocurrido ante las autoridades, permitiendo la captura y posterior judicialización del hombre.

Durante la audiencia preparatoria, el procesado aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, decisión que fue tenida en cuenta por el juez al momento de emitir la condena.

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