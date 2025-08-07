Condenan a exalcalde de Villanueva, Santander, por irregularidades en contratos

Un juez de conocimiento condenó a Luis José Jaimes Trillos, exalcalde del municipio de Villanueva, Santander, a 6 años y 3 meses de prisión, tras hallarlo responsable de irregularidades en un contrato de obra pública suscrito durante su administración.

Según la Fiscalía General de la Nación, el exmandatario fue declarado culpable por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión.

La decisión se relaciona con la adjudicación, en diciembre de 2010, de un contrato para la construcción de la red de alcantarillado pluvial en el sector conocido como 'El Colegio', por un valor inicial de $299.933.000, al que luego se le adicionaron $23 millones en junio de 2011.

El proceso judicial reveló múltiples anomalías: la contratación se hizo con un único proponente que fue habilitado sin cumplir los requisitos exigidos en los pliegos, no se realizó la interventoría del contrato y, además, tras la entrega de la obra se evidenciaron daños en la infraestructura, señal clara de deficiencias en la calidad de la ejecución.

Junto con Jaimes Trillos, también fue condenado Julián Alberto Sánchez, quien se desempeñó como secretario de Planeación de Villanueva, a 7 años y 3 meses de cárcel, por los mismos delitos y además por falsedad ideológica en documento público.

Las autoridades reiteraron que la sentencia fue dictada en primera instancia y que contra ella proceden los recursos de ley.