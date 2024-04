“Contrato de doble calzada entre Bucaramanga y Pamplona está en proceso de liquidación”: ANI

La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, confirmó que no hay cierre financiero para el contrato de obra para la vía Bucaramanga - Pamplona. La obra llegó a un avance del 11,22 % y por problemas en la ejecución de permisos ambientales el proyecto quedó incompleto. Desde diferentes sectores económicos lamentan la situación porque esta sería una de las obras más importantes para el oriente colombiano en materia de infraestructura vial.

“El Contrato Bucaramanga-Pamplona, hoy no tiene cierre financiero, llego a un avance del 11,22%, surge la situación por un tema ambiental y la imposibilidad de acceder a las vías industriales del municipio de Floridablanca por parte del concesionario, no puede hacer las intervenciones que se le habían exigido, entorno a la decisión de la autoridad ambiental, se ponen dos tribunales de arbitramento, el tribunal de arbitramento en su primera instancia pide que se haga una reconsideración del modelo financiero, reconoce que nos es responsabilidad del concesionario, el no haber tenido acceso a las vías industriales y hoy el proyecto no tiene cierre financiero”, explicó Francisco Ospina, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.

“El contrato Bucaramanga - Pamplona no tiene cierre financiero”: presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Francisco Ospina, advierte que el contrato de ese importante proyecto vial no es viable financieramente #VocesySonidos pic.twitter.com/fe5AKg0BEe — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 12, 2024

Teniendo en cuenta las dificultades para avanzar en la construcción de la doble calzada entre Bucaramanga y Pamplona el contrato entró en un proceso de liquidación en el que se está analizando cómo sería la terminación y al mismo tiempo se puedan hacer labores de contención en algunos puntos críticos de la vía.

Publicidad

“La solicitud en el segundo tribunal del concesionario es la terminación de la concesión, en este momento estamos discutiendo con ellos la liquidación del contrato, el contrato no es viable, hoy financieramente no es viable, lo que se le ordenó al tribunal desde el concesionario es la atención de los puntos críticos que están en la zona, estamos en este momento en revisión de actas de la propuesta de cómo sería la terminación sin que se dejen de atender con los recursos, que están en la bolsa de recursos los puntos críticos y una vez se termine esa gestión la vía se revertiría al Instituto Nacional de Vías”, agregó el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.