Corte de agua en Bucaramanga afecta a ocho barrios por daño en la red

En Bucaramanga, al menos ocho barrios continúan sin servicio de agua potable, debido a una avería que se presentó recientemente.

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) informó que el daño se originó en la red principal de salida del tanque centro, lo que obligó a suspender el suministro desde las 8:00 de la noche del lunes, y aún persiste la emergencia.

🚧#DeServicio Por la contingencia ocurrida ayer, 27 de octubre, por obras de alcantarillado, persiste inestabilidad en el terreno. @Empassa_Oficial realiza trabajos de estabilización; en consecuencia, la suspensión del servicio en el Distrito se amplía hasta las 8:00 p.m. pic.twitter.com/1eFi1f6PWJ — Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (@acueductobga) October 28, 2025

Inicialmente, se esperaba que el servicio fuera restablecido hacia el mediodía de este martes, 28 de octubre, sin embargo, el AMB confirmó que las labores de reparación se extenderán hasta las 8:00 de la noche, hora en que se prevé normalizar el suministro en los sectores afectados.



“Debido a intervenciones realizadas en las redes de alcantarillado de la calle 41 con avenida La Rosita, por parte de un contratista de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, Empas, se presentó una desestabilización en la tubería de salida del tanque centro”, explicó la empresa en un comunicado.

Los barrios que permanecen sin el servicio de agua son Campo Hermoso, La Joya, Alfonso López, García Rovira, Zona céntrica, Chorreras de Don Juan, San Miguel y Candiles.

El Acueducto Metropolitano presentó excusas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados y agradeció la comprensión de la comunidad mientras se adelantan las labores para restablecer el servicio “con la calidad y continuidad que caracterizan a nuestra empresa”.

Para más información, los usuarios pueden comunicarse a las líneas habilitadas 607 689 8080 y 333 0333 356.

