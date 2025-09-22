Corte Suprema pide al país avanzar sin odio en homenaje al Palacio de Justicia en Bucaramanga

En Bucaramanga, durante los actos de memoria por los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, envió un mensaje contundente al país en avanzar hacia el futuro sin mensajes de odio es la clave para no repetir las tragedias que han marcado la historia de Colombia.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, desde Bucaramanga hizo un llamado al país para evitar los mensajes de odio. "El problema está en las formas agresivas que llaman a la violencia", señaló #VocesySonidos pic.twitter.com/3sVFhz2Jyi — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 22, 2025

“El problema no está en el disenso, sino en las formas agresivas que llaman a la violencia y exaltan las pasiones negativas del ser humano. Esas son las que debemos proscribir para tener un país mejor y más equitativo para todos”, señaló.

Sobre la tragedia de 1985, Tejeiro recordó que no solo golpeó a la justicia, sino a toda la nación y su democracia: “Es importante que el país sepa que estos hechos ocurrieron. Son lamentables, dejaron una herida muy profunda en la historia y una huella nefasta para todos los colombianos. Conmemorarlo implica no olvidarlo, sino jamás repetirlo”.



El magistrado reconoció que se han dado avances en materia de reparación y reconocimiento a las víctimas, pero insistió en que aún falta mucho camino por recorrer “se han dado pasos positivos, pero desafortunadamente nos hace falta, el disenso y la contradicción no son un problema para la democracia; lo peligroso es el llamado al odio y el desconocimiento de las vías constitucionales y legales”.

Finalmente, hizo un llamado a la reflexión nacional y utilizar los canales de la justicia para el bien, “el país va por una senda positiva hacia el futuro, pero aún vemos agresiones, violencia, estigmatizaciones y llamados al odio que no son buenos ni para la justicia, ni para la democracia, ni para los colombianos"

Enfatizó que es bueno cuestionarse porque implica justicia y reparación “desafortunadamente nos hace falta, el disenso y la contradicción son residuos contra la democracia, tenemos canales legales para el disenso, el problema esta en las formas agresivas que llaman a la violencia que exaltan las pasiones negativas del ser humano, y estas formas debemos proscribirlas para tener un país mejor y más equitativo para todos”