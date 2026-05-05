Crearán empresa de economía mixta para la transición energética en Barrancabermeja

El Concejo de Barrancabermeja aprobó en plenaria el proyecto de acuerdo 003 de 2026, lo que permitirá la creación de una empresa de economía mixta orientada a impulsar la transición energética en el municipio. La propuesta fue respaldada por la mayoría de los concejales en medio de una sesión marcada por cuestionamientos y posiciones divididas de diferentes sectores en el puerto petrolero.

Finalmente, el proyecto de acuerdo obtuvo 14 votos a favor y uno en contra, lo que permitió su aprobación dentro del Concejo municipal. El único voto negativo correspondió al concejal Gabriel Bohórquez, quien expresó reparos frente a algunos apartados del documento.

"Por primera vez le damos facultades al alcalde para la creación de una empresa de economía mixta que permitirá liderar la transición energética en Barrancabermeja. Esto le dejará una rentabilidad al municipio del 51%, sin que tenga que invertir recursos propios. La transición energética ya es una realidad en desarrollo, con proyectos que comienzan a ejecutarse", indicó el concejal de Barrancabermeja, Caferino Garay.

La iniciativa fue presentada por el alcalde Jonathan Vásquez, según explicó el mandatario como una estrategia para fortalecer el desarrollo energético local y abrir oportunidades de inversión pública y privada.



"Este modelo permitirá impulsar proyectos de energías renovables, especialmente la implementación de paneles solares, reducir costos en enetidades públicas y producir utilidades", manifestó el mandatario.

El proyecto de acuerdo tuvo más de 1.500 folios de observaciones, pese a estas, la mayoría de los concejales respaldó a la iniciativa. Sus defensores señalaron que la creación de la entidad permitirá avanzar en políticas relacionadas con la transición energética y fortalecer la capacidad institucional del municipio.

La administración municipal deberá definir los procedimientos legales, la composición accionaria y las condiciones bajo las cuales funcionará la empresa.