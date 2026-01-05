En vivo
¿Cuál fue el balance de la seguridad en el Magdalena Medio durante 2025? Policía responde

¿Cuál fue el balance de la seguridad en el Magdalena Medio durante 2025? Policía responde

A pesar del alto número de muertes violentas en el municipio de Barrancabermeja (156), las autoridades reportaron que hubo una reducción del 36% en los índices de criminalidad.

