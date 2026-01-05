¿Cuál fue el balance de la seguridad en el Magdalena Medio durante 2025? Policía responde

En un balance que las autoridades han calificado como un resultado sin precedentes, el Departamento de Policía del Magdalena Medio reportó una caída global del 36% en la comisión de delitos durante el año 2025. El informe presentado por el coronel John Jairo Roa Buitrago subraya que estas cifras son el reflejo de un trabajo de articulación institucional orientado a fortalecer la convivencia y la seguridad ciudadana en los puntos de mayor afectación del territorio.

Uno de los aspectos más relevantes del balance anual fue la contención de las muertes violentas, logrando revertir una tendencia que se mostraba desfavorable en el primer trimestre del año.

Según explicó el alto oficial, para marzo de 2025 la región registraba un incremento de 31 casos de homicidio en comparación con el mismo periodo del año anterior. No obstante, mediante una planificación metódica junto a la Fiscalía General de la Nación y las fuerzas militares, el año cerró con 156 casos frente a los 162 reportados en 2024, lo que representa una reducción de seis vidas salvadas.

El impacto positivo en la seguridad se extendió de manera significativa a las diferentes modalidades de hurto. Las estadísticas oficiales revelan un descenso del 49% en el robo de teléfonos celulares, seguido por una baja del 35% en el hurto a personas y del 39% en el hurto a establecimientos comerciales. Asimismo, el robo a motocicletas experimentó una disminución del 23%.



En materia de convivencia, las lesiones personales bajaron un 34%, mientras que los reportes de violencia intrafamiliar y delitos sexuales cayeron un 32% y 26%, respectivamente.

En el ámbito operativo, las autoridades reportaron la ejecución de más de 1.228 capturas por diversos delitos en Barrancabermeja durante el transcurso del año. Entre estos procedimientos destacan 30 capturas por homicidio, 3 por feminicidio y 38 detenciones relacionadas con el delito de extorsión. De igual forma, se logró la incautación de 164 armas de fuego, la recuperación de 158 vehículos y el decomiso de 258.000 dosis de estupefacientes en las intervenciones realizadas en las comunas.

Más allá de la acción reactiva, el informe destaca un fuerte componente preventivo y de fortalecimiento del tejido social. La Policía Comunitaria adelantó 1.470 campañas de sensibilización que impactaron a más de 25.000 ciudadanos, mientras que la Patrulla Púrpura ejecutó 3.289 acciones preventivas para garantizar medidas de protección a 1.253 mujeres. En otras áreas, el grupo de Infancia y Adolescencia desarrolló más de 1.200 actividades y la seccional de Tránsito sensibilizó a 42.249 usuarios viales con el fin de priorizar la seguridad en las carreteras.

El coronel Roa Buitrago enfatizó que este balance no es producto del azar, sino de un esfuerzo ininterrumpido de los uniformados que patrullan día y noche los territorios. Según el comandante, la prioridad institucional se mantuvo firme en el trabajo conjunto con todas las especialidades de inteligencia y policía judicial para consolidar estos resultados al cierre del 2025.