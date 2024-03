Decretan nuevo horario para la rumba en Bucaramanga: será hasta las 2 de la mañana

A partir de este jueves comienza a regir el nuevo horario de rumba en bares, discotecas, tabernas y gastrobares en Bucaramanga. Estos establecimientos podrán atender a sus clientes hasta las 2:00 de la mañana cuando deben cerrar.

La Alcaldía señaló que en las zonas de rumba se realizarán controles constantes para evitar riñas y venta de estupefacientes, que es el común denominar en el sector conocido como ‘Cuadra Play’.

Con el decreto 0034 de 2024 quedó legalmente establecido el nuevo horario de la rumba en Bucaramanga, el cual sólo será permitido hasta las 2 de la mañana durante todos los días, de esta forma el horario quedó unificado con Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

“Modificar el horario para el desarrollo de las actividades económicas de la unidad de uso número 50 contenido en el artículo primero del Decreto Municipal 0006 de 2023, en procura de garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana1 el cual quedará así: bar, taberna, discoteca que no ocupe en ningún momento de su jornada terrazas balcones, antejardines y techos móviles: De 10:00 a.m. a 2:00 a.m. del día siguiente Se permite el expendio y consumo de bebidas alcohólicas”, dice el decreto firmado por el Alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán.

Publicidad

Entre las zonas que serán objeto de especial atención está la denominada “Cuadra Play” de la capital de Santander donde se han presentado fuertes críticas por parte de la comunidad que habita en ese sector, lugar donde recientemente fue grabada una pareja teniendo relaciones sexuales en plena vía pública.

“Con respecto al decreto 0034 la restricción hasta las 2 de la mañana en discotecas y hogares y el cierre de los mismos pues la comunidad y nosotros como miembros de la junta estamos atentos a todo este tipo de controles pero nos quedan algunas dudas, como por ejemplo, los establecimientos que se encuentran al aire libre nunca se les han hecho controles hasta las 12 de la noche que es que tienen que funcionar y, esto no amerita a que se restablezcan controles con respecto a las terrazas y los otros establecimientos que están ocasionando gran ruido y ocasionando una gran problemática en el sector. Lo mismo la administración debe tener en cuenta el funcionamiento ilegal de estos tipos de establecimientos como son las licoreras o las tiendas 24 horas que también venden licor”, explicó César Niño, integrante del frente de seguridad del barrio Cabecera de Bucaramanga.