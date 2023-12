Denuncian demoras en entrega de licencias de conducción en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Una semana llevan esperando ciudadanos en Bucaramanga la entrega de la licencia de conducción en la Dirección de Tránsito. Según denunció Félix Quintero, uno de los usuarios afectados, el pasado 12 de diciembre realizó el trámite a través de un Centro de Diagnóstico Automotriz y pese a que el documento se lo entregarían al día siguiente, hasta la fecha no ha ocurrido.

“La situación es complicada. En mi caso hice los trámites el martes de la semana anterior, aprobé los exámenes y en el CDA me dijeron que el miércoles en horas de la tarde estaba la renovación. Fui el miércoles y me dijeron que no estaba porque se había dañado en la Dirección de Tránsito la máquina con la que se expiden las licencias”, contó el ciudadano afectado.

Pero eso no es todo, tres días después, es decir el viernes, su licencia tampoco le fue entregada “fui el viernes y me dijeron que no la tenían, que la razón que les dieron en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga fue que se había acabado la existencia de la lámina con la cual se hacían las licencias de conducción ”.

El director de Tránsito de Bucaramanga, Carlos Bueno, reconoció retrasos en la entrega de las licencias y aseguró que entre este martes se entregará la totalidad de los documentos de quienes realizaron el trámite y se afectaron por la demora.

“Sí, hemos tenido efectivamente un represamiento de licencias por la gran cantidad de solicitudes, un retraso de días y que ayer se solventó el 50% y hoy (martes) esperamos entregarlas todas. Además, se habilitó otra línea de producción de licencias para atender las solicitudes que realicen en estos días quienes piensen viajar”, señaló el director.

De acuerdo con el director Bueno, durante el último mes la solicitud de licencias de tránsito se han aumentado en un 35%.