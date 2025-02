Denuncian que militares atacaron a tiros vehículo en Barrancabermeja; Ejército investiga

En un video que fue grabado por Johan Sebastián Delgado Rojas, un joven de 20 años denunció que fue víctima de un ataque por parte de militares en el corregimiento El Llanito, en Barrancabermeja, Santander.

Según su testimonio, que fue publicado en las redes sociales del medio local alternativo El Verídico, uniformados del Ejército, que se movilizaban en una camioneta, le habrían disparado cuando transitaba en su vehículo.

"Ahí pueden ver dos impactos de bala en la parte de atrás y dos en una de las puertas traseras, y uno más en la puerta del conductor. Fueron los señores soldados del Ejército en una camioneta sin identificación del gobierno ni del Ejército, placas MM793. Me prenden el carro a tiros solamente porque no les hago el pare cuando se me atraviesan. Me hacen disparos con fusil, no fue con pistola, fue con fusil. Me prenden el carro a tiros diciendo que yo soy un delincuente”

En otro fragmento del video el joven asegura que no tienen antecedentes. “dejo este video a la opinión pública: tengo 20 años, iban a matar a un joven de 20 años sin antecedentes, sin problemas, sin absolutamente nada que ver", narró Delgado Rojas en la grabación.

Ante la denuncia, el comando de la Quinta Brigada, adscrita a la Segunda División del Ejército, emitió un comunicado en el que explicó los hechos y anunció el inicio de una investigación disciplinaria para esclarecer lo sucedido.

Según la versión oficial, durante la madrugada del jueves 13 de febrero, se habrían registrado disparos contra la base militar de El Llanito, “en respuesta, las tropas activaron un plan de reacción y una patrulla que realizaba control territorial sobre la infraestructura petrolera, junto a personal de Ecopetrol, detectó un vehículo que circulaba a gran velocidad”, dice el comunicado en un primer punto donde explica los hechos.

El comunicado detalla que, en coordinación con un puesto de control de la Policía Nacional, se inspeccionó el vehículo y se encontraron varias afectaciones en el mismo. También aclara que no se reportaron personas lesionadas y que se adelanta una investigación disciplinaria para esclarecer tanto la reacción de la tropa como las circunstancias en las que se produjo el ataque contra la unidad militar.

Además, el Ejército anunció que reforzará la seguridad en la zona y adelantará operaciones militares para garantizar la protección de los habitantes del sector

Denuncian que soldados habrían disparado contra un vehículo en Barrancabermeja en medio de un operativo de control tras ser atacada con disparos la base militar del corregimiento El Llanito. "No hay heridos y se ordenó una investigación", dice el comunicado #VocesySonidos pic.twitter.com/CoJUapvD0A — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 13, 2025