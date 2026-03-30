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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Detectan nuevo derrame de hidrocarburos en campo petrolero de Barrancabermeja

Detectan nuevo derrame de hidrocarburos en campo petrolero de Barrancabermeja

El proyecto La Cira Infantas desplegó un plan de choque por afloramiento de petróleo en un pozo abandonado.

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