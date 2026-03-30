Detectan nuevo derrame de hidrocarburos en campo petrolero de Barrancabermeja

Nuevamente el riesgo de emergencia ambiental recae sobre el corregimiento El Centro, en Barrancabermeja. El Proyecto La Cira Infantas confirmó recientemente la activación de un plan de contingencia integral tras detectarse la presencia de hidrocarburos en las áreas circundantes al monumento del pozo La Cira 253.

Este pozo, que figura en los registros oficiales como una estructura abandonada, ha requerido la intervención inmediata de cuadrillas especializadas para neutralizar cualquier riesgo de expansión del fluido en este ecosistema estratégico de Santander.

Desde el primer reporte de la anomalía, un equipo interdisciplinario se desplazó al punto crítico para liderar las maniobras de control. Actualmente, el foco de la operación se concentra en la reducción de fluidos dentro de los diques de contención, una medida técnica de primera línea diseñada para estabilizar el terreno y evitar filtraciones hacia fuentes hídricas o capas vegetales adyacentes.

Cabe recordar que en días pasado una alerta ambiental fue emitida por la Alianza Colombia Libre de Fracking tras evidenciar contaminación con hidrocarburos en inmediaciones de la estación 6A del campo La Cira Infantas, también en el corregimiento El Centro.



La denuncia surgió luego de un recorrido realizado el pasado 15 de marzo de 2026 por integrantes de la organización, quienes documentaron en video afectaciones ambientales en la zona. En las imágenes, Óscar Sampayo, vocero de la alianza, expuso la situación mientras recorría el área afectada.

“Observamos un impacto ambiental, una posible contaminación de una línea de conducción que encontramos aquí, generando estas afectaciones”, señaló Sampayo, al tiempo que cuestionó las acciones de respuesta frente a este tipo de emergencias.

De acuerdo con la denuncia, en el lugar se evidenció la presencia de petróleo sobre el suelo, lo que estaría generando contaminación ambiental, afectaciones al aire y riesgos para la fauna que habita en este sector.

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Pues la situación volvió a repetirse y aunque El Proyecto La Cira Infantas informó que de manera paralela se están ejecutando estudios de subsuelo de alta complejidad para determinar la raíz del afloramiento y así implementar una solución definitiva que garantice el sellado integral del pozo a largo plazo, la preocupación entre la comunidad y las organizaciones ambientales se mantiene, y solo piden que estos episodios de contaminación asociados a la actividad petrolera en Barrancabermeja sean sancionados por las autoridades.