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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ejército y Policía destruyen complejo para procesar cocaína del ELN en Norte de Santander

Ejército y Policía destruyen complejo para procesar cocaína del ELN en Norte de Santander

La infraestructura clandestina, ubicada en zona rural de Sardinata, Norte de Santander, tendría capacidad para producir tres toneladas de clorhidrato de cocaína al mes.

FOTO COMPLEJO COCALERO - NORTE DE SANTANDER
Complejo cocalero en Norte de Santander
FOTO: suministrada por Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

El Ejército Nacional y la Policía destruyeron un complejo clandestino para el procesamiento de cocaína que, según información de inteligencia militar, pertenecía al frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, en zona rural de Sardinata, Norte de Santander.

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La infraestructura clandestina, ubicada en zona rural de Sardinata, tendría capacidad para producir tres toneladas de clorhidrato de cocaína al mes. Las autoridades estiman que su destrucción representa una afectación de $8.600 millones a las finanzas del grupo armado.

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La operación se desarrolló en la vereda San Miguel Encerradero, mediante un trabajo coordinado entre tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30, adscrito a la Trigésima Brigada del Ejército, y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía.

En el lugar fue encontrada una infraestructura compuesta por cuatro construcciones destinadas al procesamiento de clorhidrato de cocaína. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 859 kilogramos de esta sustancia, 160 kilogramos de base de coca y 660 galones de cocaína en suspensión.

"Además, fueron encontrados más de 3.650 galones de insumos químicos líquidos y 620 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas en el procesamiento de alcaloides", dijo el teniente coronel Diego Mauricio León Osorio, comandante Grupo de Caballería Mediano N.°5 General Hermógenes Maza

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De acuerdo con las estimaciones de inteligencia militar, el complejo tenía capacidad para producir aproximadamente tres toneladas de clorhidrato de cocaína mensuales. La inutilización de estas instalaciones representaría una afectación económica cercana a los $8.600 millones para las finanzas de esta estructura armada, según las valoraciones institucionales.

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Con este resultado, las autoridades buscan debilitar las economías ilícitas del ELN y contrarrestar las actividades relacionadas con el narcotráfico en Norte de Santander.

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