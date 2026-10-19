Ejército y Policía destruyen complejo para procesar cocaína del ELN en Norte de Santander

El Ejército Nacional y la Policía destruyeron un complejo clandestino para el procesamiento de cocaína que, según información de inteligencia militar, pertenecía al frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, en zona rural de Sardinata, Norte de Santander.

La infraestructura clandestina, ubicada en zona rural de Sardinata, tendría capacidad para producir tres toneladas de clorhidrato de cocaína al mes. Las autoridades estiman que su destrucción representa una afectación de $8.600 millones a las finanzas del grupo armado.

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La operación se desarrolló en la vereda San Miguel Encerradero, mediante un trabajo coordinado entre tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30, adscrito a la Trigésima Brigada del Ejército, y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía.

Golpe al ELN en Sardinata, Norte de Santander. El Ejército y la Policía destruyeron un complejo clandestino para el procesamiento de cocaína que, según inteligencia militar, pertenecía al Frente Juan Fernando Porras Martínez #MañanasBlu pic.twitter.com/mA3MM1G8Gj — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 19, 2026

En el lugar fue encontrada una infraestructura compuesta por cuatro construcciones destinadas al procesamiento de clorhidrato de cocaína. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 859 kilogramos de esta sustancia, 160 kilogramos de base de coca y 660 galones de cocaína en suspensión.



"Además, fueron encontrados más de 3.650 galones de insumos químicos líquidos y 620 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas en el procesamiento de alcaloides", dijo el teniente coronel Diego Mauricio León Osorio, comandante Grupo de Caballería Mediano N.°5 General Hermógenes Maza

#ContraLaAmenaza || Golpe a las economías ilícitas en #NorteSeSantander, en desarrollo de operaciones militares enmarcadas en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, soldados del Geupo de Caballería Mediano N.°5 «General Hermógenes Maza» de la #Brigada30 en coordinación con… pic.twitter.com/spkgLleEJ3 — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) October 18, 2026

De acuerdo con las estimaciones de inteligencia militar, el complejo tenía capacidad para producir aproximadamente tres toneladas de clorhidrato de cocaína mensuales. La inutilización de estas instalaciones representaría una afectación económica cercana a los $8.600 millones para las finanzas de esta estructura armada, según las valoraciones institucionales.

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Con este resultado, las autoridades buscan debilitar las economías ilícitas del ELN y contrarrestar las actividades relacionadas con el narcotráfico en Norte de Santander.