El intérprete de 'Coqueta' denuncia estafa mediante redes sociales con cuentas falsas

El reconocido artista santandereano Féizar Orjuela, mejor conocido como Heredero , ha alertado a sus seguidores sobre la aparición de cuentas falsas en redes sociales que se hacen pasar por él para estafar a sus seguidores.

El cantante conocido como ‘El Heredero’ denunció que hay cuentas falsas en redes sociales a su nombre donde ofrecen empleo y venta de distintos productos con los cuales están estafando. #VocesySonidos pic.twitter.com/U9PUFxAO6C — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 18, 2025

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, el cantante expresó su preocupación y pidió a su audiencia que no caigan en estas trampas.

"Gracias a mis seguidores por el cariño, pero les pido que no caigan en falsos mensajes en redes, no estamos ofreciendo trabajo, las cuentas del Heredero están verificadas", manifestó el artista.

Además, dejó claro que muchas de estas cuentas están ofreciendo empleo, vendiendo souvenirs y realizando rifas en su nombre, pero aseguró que no tienen ninguna relación con él ni con su equipo de trabajo.

'Heredero' hizo un llamado a sus seguidores para que reporten estos perfiles fraudulentos y los bloqueen de todas las redes, advirtiendo que se están aprovechando de la ingenuidad de muchos a costa de su música, especialmente de su canción que ha gustado la carranga "Coqueta".

“Quiero contarles algo, o mejor, advertirles: hay cuentas en Instagram, TikTok y Facebook que no son mías, en las que están pidiendo dinero, ofreciendo empleos, vendiendo productos y no soy yo quien las maneja”, explicó en su video.

El artista también aclaró que todas sus cuentas oficiales en redes sociales están verificadas con el "chulito azul" y que cualquier perfil sin esta marca no es suyo.

Recientemente, Heredero tuvo que suspender algunas de sus presentaciones debido a una laringitis aguda, pero ya ha retomado su "Coqueta Tour", con conciertos en Casanare, Boyacá y Tolima.

El artista cerrará el tour en el Teatro Santander el próximo 15 de febrero y volverá a los escenarios en el mes de marzo en Cenfer para Carranga Fest 2025.