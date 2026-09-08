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En Santander, recursos de emergencia económica por terremoto serán para colegios afectados

El gobernador Juvenal Díaz advirtió que los recursos solo podrán destinarse a reparar daños ocasionados o agravados por el terremoto del 10 de agosto.

Escuela Las Delicias en Rionegro- Santander.jpg
Blu Radio. Escuela Las Delicias en Rionegro- Santander //Foto: captura de video suministrado
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Luego de conocerse el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional tras el terremoto del pasado 10 de agosto, y de confirmarse que Santander quedó incluido entre los territorios cobijados por la medida, el gobernador Juvenal Díaz explicó cuál será la destinación de los recursos que pueda recibir el departamento.

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El mandatario departamental señaló que el dinero estará destinado exclusivamente a atender las afectaciones que el sismo haya ocasionado o agravado en la infraestructura de los colegios públicos de Santander.

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“Eso nos ayuda para arreglar algunas instalaciones que fueron averiadas, pero hay que tener mucho cuidado”, afirmó Díaz, quien además hizo un llamado a los alcaldes y funcionarios para que los daños sean reportados con precisión y no se incluyan en la emergencia problemas de infraestructura que ya existían antes del terremoto.

El gobernador explicó que varios municipios ya reportaron ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres las instituciones educativas que presentaron afectaciones después del movimiento sísmico. Estos reportes fueron tenidos en cuenta para la inclusión de Santander en el decreto de emergencia.

La situación también fue evidenciada en Bucaramanga. La secretaria de Educación, Martha Guarín, informó que después del sismo fueron identificadas 56 sedes educativas con afectaciones en su infraestructura, entre ellas grietas, movimientos en algunos muros y daños en cubiertas.

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“Aunque nosotros no fuimos una de las ciudades más afectadas, el hecho de que tengamos la infraestructura deteriorada implicó que tuviéramos 56 sedes educativas identificadas”, explicó la funcionaria.

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Guarín indicó que este reporte ya fue entregado al Ministerio de Educación Nacional y que la administración municipal también cuenta con un inventario de las instituciones que presentan problemas de infraestructura desde antes del terremoto.

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