Entregarán boletas gratuitas para la Fan Zone de la Selección Colombia en el Montanini

La Gobernación de Santander anunció la entrega de boletas gratuitas para asistir a la Fan Zone oficial de la Selección Colombia en el estadio Américo Montanini, a partir de las 2:00 de la tarde este lunes 22 de junio.

La actividad hace parte de la iniciativa “La Casa de la Sele”, un espacio dispuesto para que las familias santandereanas disfruten del partido de la Tricolor contra República El Congo, este 23 de junio en pantallas gigantes, con música en vivo, zona gastronómica, invitados especiales y otras actividades recreativas.

Las boletas podrán reclamarse de manera gratuita en la Gobernación de Santander, el InderSantander y la Lotería Santander, hasta agotar existencias, ya que los cupos son limitados.

Juan Andrés Suárez, director de InderSantander, extendió la invitación a la ciudadanía a participar de esta jornada de integración y apoyo a la Selección Colombia.



“Seguimos apoyando nuestra Selección Colombia. La emoción se vive mejor cuando compartimos juntos. Los invitamos a reclamar sus boletas totalmente gratuitas y a vivir en pantalla gigante el partido en la zona oficial. Vengan con la camiseta puesta y con la energía para alentar a Colombia. Las boletas se entregarán hasta completar aforo”, expresó el funcionario.

Las autoridades recordaron que la entrada está sujeta a control de aforo y que no se permitirá el ingreso de menores de edad.