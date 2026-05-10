Especialista del HIC, en Santander, advierte sobre desinformación tras alerta mundial por hantavirus

El brote de hantavirus, identificado en el crucero MV Hondius y que ha generado atención internacional, volvió a poner sobre la mesa la importancia de la prevención, la información basada en evidencia científica y la vigilancia epidemiológica frente a este tipo de infecciones.

El doctor Carlos Solórzano, infectólogo del Hospital Internacional de Colombia, HIC, explicó que el hantavirus no es una enfermedad nueva y que desde hace décadas se han identificado casos en diferentes países del continente americano.

“El hantavirus, básicamente, es un virus que se transmite por medio de la inhalación de excremento y orina de las ratas. Tiene una ubicación geográfica específica, sobre todo en Sudamérica, especialmente en Argentina”, señaló el especialista.

Según explicó el médico, el brote reportado en el crucero internacional estaría relacionado con la cepa Andes, una variante particular del virus que sí tiene capacidad de transmisión entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado.



“En este caso, como ocurrió en este barco, las personas están mucho más juntas y eso facilita la transmisión. La cepa Andes tiene mayor capacidad de transmisión persona a persona”, indicó.

El especialista aclaró que, aunque puede tratarse de una infección grave, actualmente las autoridades sanitarias mantienen seguimiento epidemiológico y monitoreo permanente de las personas expuestas.

Además, insistió en que la prevención sigue siendo la herramienta más importante para reducir riesgos de contagio, especialmente en espacios cerrados o con alta concentración de personas.

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“Lo que nos enseñó el COVID es que, independientemente del riesgo de viajar, hay infecciones que comparten mecanismos de transmisión persona a persona. Por eso el lavado constante de manos y el uso de mascarilla en lugares concurridos siguen siendo medidas útiles”, afirmó.

El infectólogo también hizo un llamado a evitar la desinformación y no generar pánico a partir de cadenas, audios o publicaciones sin respaldo científico.

“Debemos hacer conciencia, pero no alarmarnos. Es importante consultar fuentes oficiales como el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud o la Organización Mundial de la Salud y no basarnos en videos o publicaciones sin justificación científica”, puntualizó.

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Finalmente, el especialista reiteró que el conocimiento, la prevención y la información verificada continúan siendo las principales herramientas para enfrentar este tipo de enfermedades infecciosas.