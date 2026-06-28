ESSA atiende emergencias por cortes de energía tras fuertes vientos en García Rovira

Las intensas ráfagas de viento registradas en varios municipios de la provincia García Rovira han generado afectaciones en la infraestructura eléctrica, ocasionando interrupciones en la prestación del servicio de energía para cientos de usuarios.

De acuerdo con la Electrificadora de Santander (ESSA), las condiciones climáticas han dificultado las labores de atención de las emergencias. Desde las primeras horas del día, cuadrillas técnicas fueron desplegadas en diferentes sectores de la provincia para evaluar los daños y avanzar en las reparaciones.

Según informó la empresa, la fuerza del viento provocó la caída de árboles sobre las redes eléctricas, causando daños en postes, cables y otros elementos de la infraestructura, lo que obligó a suspender el servicio en algunos sectores mientras se realizan los trabajos de recuperación.

Los equipos operativos trabajan en el retiro de árboles, el levantamiento de postes averiados y la reposición de redes eléctricas afectadas, enfrentando además las dificultades de acceso a varios puntos debido a las condiciones del terreno y del clima.



ESSA aseguró que mantiene todos sus recursos técnicos y humanos disponibles para restablecer el suministro de energía en el menor tiempo posible y pidió comprensión a la comunidad mientras se desarrollan las labores de reparación.

La empresa recomendó a los usuarios mantenerse alejados de cables caídos o infraestructura eléctrica averiada y reportar cualquier situación de riesgo a través de los canales oficiales de atención, mientras continúa el monitoreo de las condiciones meteorológicas en la provincia García Rovira.