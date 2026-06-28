En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / ESSA atiende emergencias por cortes de energía tras fuertes vientos en García Rovira

ESSA atiende emergencias por cortes de energía tras fuertes vientos en García Rovira

Las ráfagas derribaron árboles y afectaron postes y redes de distribución. La empresa de energía adelanta labores de reparación en varios municipios de la provincia.

Caída de postes luz por vientos Huracanados en García Rovira.JPG
Imagen de la ESSA. Caída de postes luz por vientos Huracanados en García Rovira
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de jun, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Las intensas ráfagas de viento registradas en varios municipios de la provincia García Rovira han generado afectaciones en la infraestructura eléctrica, ocasionando interrupciones en la prestación del servicio de energía para cientos de usuarios.

De acuerdo con la Electrificadora de Santander (ESSA), las condiciones climáticas han dificultado las labores de atención de las emergencias. Desde las primeras horas del día, cuadrillas técnicas fueron desplegadas en diferentes sectores de la provincia para evaluar los daños y avanzar en las reparaciones.

Según informó la empresa, la fuerza del viento provocó la caída de árboles sobre las redes eléctricas, causando daños en postes, cables y otros elementos de la infraestructura, lo que obligó a suspender el servicio en algunos sectores mientras se realizan los trabajos de recuperación.

Los equipos operativos trabajan en el retiro de árboles, el levantamiento de postes averiados y la reposición de redes eléctricas afectadas, enfrentando además las dificultades de acceso a varios puntos debido a las condiciones del terreno y del clima.

Lea también:

Inundaciones dejan sin energía a varios municipios del Magdalena Medio
Santanderes

Fuertes lluvias dejan sin energía a sectores de Puerto Parra, Landázuri y Cimitarra en Santander

Restablecimiento de energía en Cimitarra
Santanderes

Restablecen la energía en 17 municipios del sur de Santander tras una semana de apagón

ESSA aseguró que mantiene todos sus recursos técnicos y humanos disponibles para restablecer el suministro de energía en el menor tiempo posible y pidió comprensión a la comunidad mientras se desarrollan las labores de reparación.

La empresa recomendó a los usuarios mantenerse alejados de cables caídos o infraestructura eléctrica averiada y reportar cualquier situación de riesgo a través de los canales oficiales de atención, mientras continúa el monitoreo de las condiciones meteorológicas en la provincia García Rovira.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Blu Radio

Santander

Electrificadora de Santander

Emergencias

Publicidad

Publicidad

Publicidad