Estas son las medidas de seguridad en Santander para las elecciones del 8 de marzo

Las autoridades en Santander y Bucaramanga anunciaron un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las elecciones del próximo Elecciones legislativas de Colombia de 2026, con cobertura total de la Fuerza Pública y refuerzos especiales en la capital santandereana.

Durante un consejo de seguridad con enfoque electoral liderado por la Gobernación de Santander, el secretario del Interior, Óscar Hernández, confirmó que el departamento contará con un despliegue del 100 % de cobertura por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para custodiar la jornada democrática.

En la reunión participaron representantes del Ejército, la Policía, la Fiscalía, el Ministerio Público, Migración Colombia, el Inpec y delegados de varias alcaldías, con el propósito de coordinar acciones que permitan que las votaciones se desarrollen con normalidad en todo el territorio.

Según Hernández, el dispositivo de seguridad se ejecuta bajo el liderazgo del gobernador Juvenal Díaz Mateus y con el acompañamiento del gobernador ad hoc Jaime García, designado por el Ministerio del Interior para este proceso electoral.



Las autoridades también informaron que, de acuerdo con el Comité de Seguimiento Electoral y la Defensoría del Pueblo, se identificaron algunos municipios con niveles de riesgo que estarán bajo especial vigilancia. Entre ellos se destaca Barrancabermeja, con prioridad especial, mientras que Girón, Piedecuesta y Bucaramanga presentan riesgo moderado.

Para atender cualquier eventualidad durante el proceso electoral, se activará un Puesto de Mando Unificado (PMU) que operará desde el viernes y hasta el lunes con participación interinstitucional.

Además, las autoridades recordaron que está vigente el Decreto 188 del 27 de febrero, que establece medidas de orden público como la ley seca, la cual regirá desde la tarde del sábado hasta el mediodía del lunes.

En Bucaramanga, la Alcaldía anunció un plan especial para proteger los puestos de votación y garantizar el derecho al voto de los ciudadanos.

El secretario del Interior de la ciudad, Alfonso Pinto Frattali, aseguró que la capital santandereana contará con un importante refuerzo de la Policía Nacional, con la llegada de más de 100 uniformados adicionales provenientes de la escuela de formación de Vélez.

El operativo también contará con apoyo del Ejército Nacional, especialmente en la periferia y en los corregimientos de la ciudad, mientras que el centro de coordinación logística funcionará en Neomundo, donde se articularán las acciones de las diferentes instituciones.

