Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Falleció en Bucaramanga adulta mayor que fue impactada por un rayo en zona rural de San Gil

Falleció en Bucaramanga adulta mayor que fue impactada por un rayo en zona rural de San Gil

La mujer, de 78 años, permaneció varios días en UCI del Hospital Universitario de Santander, pero no logró recuperarse de las graves lesiones ocasionadas por la descarga eléctrica.

Socorro Garnica San Gil rayo.jpg
Socorro Garnica, adulta mayor en UCI tras ser impactada por un rayo
// Foto: Alcaldía de San Gil
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 28 de sept, 2025

Tras varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Santander, falleció Socorro Garnica Vargas, una mujer de 78 años que fue alcanzada por un rayo en medio de una tormenta eléctrica en la vereda Bejaranas, en San Gil.

El hecho ocurrió el pasado domingo en horas de la noche, cuando la señora Socorro regresaba a su vivienda, donde residía con su esposo, un adulto mayor en condición de discapacidad, la descarga eléctrica la impactó de manera indirecta, dejándola gravemente herida en una vía veredal.

Un motociclista que transitaba por el lugar la encontró inconsciente en el suelo y avisó a sus familiares, quienes la trasladaron de inmediato al hospital local.

Posteriormente, fue remitida a Bucaramanga debido a la gravedad de sus lesiones, entre ellas un trauma cráneoencefálico severo. Pese a los esfuerzos médicos, la adulta mayor falleció.

Su cuerpo será trasladado a San Gil, donde se llevarán a cabo las honras fúnebres, Socorro Garnica era reconocida por sus proyectos de huertas y agroecología junto a la Asociación de Mujeres Rurales de San Gil, con el acompañamiento de la Corporación Corambiente y El Común.

