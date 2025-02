Familiares de santandereana herida en accidente hacia Barranquilla piden ayuda urgente

Familiares y seres queridos de Lina Marcela Corzo, una de las víctimas del trágico accidente ocurrido en la vía hacía Barranquilla , hacen un llamado desesperado para que se le proporcionen los insumos médicos necesarios para una cirugía urgente.

"Lina, de 26 años, se encuentra hospitalizada en una clínica de Santa Marta con múltiples fracturas y un dolor insoportable, pero el centro de salud no dispone de los elementos esenciales para realizar la operación que requiere con urgencia", señaló Angie Gómez amiga cercana.

El centro médico de Santa Marta a donde fue llevaba luego del accidente informó a la familia que los materiales necesarios para su intervención quirúrgica llegarían en un plazo de 2 o 3 días, lo que agrava aún más la situación de la joven.

Según relato Gómez, la joven sufrió fracturas severas en las vértebras de la parte baja de la columna y "necesita ser intervenida quirúrgicamente sin demora".

Dadas las condiciones críticas de Lina de 26 años, los familiares decidieron presentar una acción de tutela para exigir que se realice la operación lo más pronto posible, o que, en su defecto, se le traslade a otro centro médico especializado.

"Está postrada en una cama, sufriendo un dolor extremo que ningún medicamento logra calmar, no puede valerse por sí misma, tememos que, si no recibe la operación a tiempo, podría quedar inválida ya que está perdiendo un líquido que no sabemos que es", enfatizó Angie con gran preocupación.

Las opciones que les da la clínica frente a la situación es esperar que lleguen los elementos o ser remitida a otro centro médico asumiendo los familiares los riesgos del traslado lo que agrava aún más la situación de Lina quelucha por su vida .