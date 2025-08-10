Fatal accidente: murió motociclista tras chocar contra una piedra en Santander

De acuerdo con el reporte de la Policía de Tránsito y Transporte, el siniestro se presentó hacia la 1:45 a. m. en el kilómetro 113+920 de la vía que conecta Puente Nacional con San Gil, a la altura de la curva frente al parador turístico Don Tomás.

Según el mayor Carlos Vergara, comandante de la Policía de Tránsito, "los hechos son materia de investigación; al parecer, el conductor perdió el control de la motocicleta. Por ahora estamos verificando las hipótesis".

Como Bayron Andrés Ramírez Gómez, de 30 años, fue identificada la víctima oriunda de San Gil, quien se movilizaba junto a su prima en una motocicleta de placas BYF52, cuando perdió el control y terminó saliéndose de la calzada, impactando contra una roca ubicada en el costado de la vía.

La fuerza del choque le ocasionó múltiples traumas que le provocaron la muerte de manera instantánea.

Su acompañante, que viajaba como parrillera, sufrió lesiones y fue trasladada al Hospital Manuela Beltrán del Socorro para recibir atención médica.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y adelantan las investigaciones para esclarecer las causas exactas del siniestro.

Publicidad

Entre tanto, la comunidad volvió a advertir sobre el peligro que representa el mal estado de esta carretera, que presenta huecos, hundimientos y piedras a un costado que, según denuncian, no son retiradas completamente por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a manejar con precaución en los diferentes corredores viales para evitar este tipo de tragedias. De igual manera, recordaron que varios municipios están de ferias y se espera, el día de hoy, alto flujo vehicular.