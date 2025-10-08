Gigantesca roca bloquea vía rural en Valle de San José; alerta en comunidades vecinas

Una enorme roca cayó sobre una de las vías rurales más importantes del municipio de Valle de San José, generando un grave riesgo para los habitantes de la zona y para los viajeros que se desplazan hacia municipios vecinos como San Gil, Mogotes y Ocamonte.

Según informó la Alcaldía de Valle de San José, el desprendimiento ocurrió en un tramo de alto tránsito rural y obligó a las autoridades locales a realizar una inspección ocular inmediata, señalizar el área afectada y advertir a la comunidad sobre el peligro que representa el paso por el sector.

“Desde el primer momento realizamos visita e inspección ocular, señalizamos la zona y alertamos a la comunidad del riesgo”, indicó la administración municipal señalando que por la magnitud de la roca se dificulta su remoción y retrasa la reapertura total de la vía.

El alcalde del municipio señaló que se ha mantenido comunicación permanente con el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien manifestó su disposición de brindar apoyo para atender la emergencia y garantizar la seguridad de los habitantes.



“El llamado ahora es a la Gestión del Riesgo de Santander para que nos ayuden y podamos mitigar el peligro y prevenir eventos que podamos lamentar”, agregó el reporte oficial.

Las autoridades locales recomiendan a la comunidad evitar transitar por la zona mientras avanzan las labores técnicas y de remoción del material, con el fin de prevenir accidentes ante el riesgo de nuevos desprendimientos.