Gobernación anuncia $1.000 millones para reforzar la seguridad en Barrancabermeja

La Gobernación de Santander anunció la destinación de $1.000 millones para fortalecer las capacidades operativas y tecnológicas de la Fuerza Pública en Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio, como una de las principales conclusiones de una reunión gubernamental de seguridad realizada en el distrito.

El encuentro fue convocado por la Gobernación de Santander y contó con la participación de la Alcaldía de Condenan a 20 años de prisión a hombre acusado de homicidios en Barrancabermeja, la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Migración Colombia, Unidad Nacional de Protección (UNP), ICBF y representantes de otras administraciones municipales del Magdalena Medio.

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Durante la jornada también se acordó fortalecer la acción unificada entre Ejército y Policía, con presencia en las diferentes comunas y corregimientos de Barrancabermeja.

Según Douglas Arenas, secretario de Seguridad de Santander, esta estrategia ha permitido, de acuerdo con el balance presentado por las autoridades, registrar 40 homicidios menos frente al mismo periodo de 2025.



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“Va a seguir adelante la acción unificada entre nuestra Policía y nuestro Ejército que al día de hoy tiene resultados importantes: 40 homicidios menos en comparación con el año 2025”, señaló Arenas.

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Otro de los compromisos está relacionado con la protección de líderes sociales y comunales. Para ello, las autoridades anunciaron la realización de mesas de trabajo descentralizadas, en las que se recogerán las necesidades y situaciones de riesgo de quienes desarrollan labores comunitarias en Barrancabermeja y otros municipios de la región.

La reunión tuvo inicialmente un espacio de participación ciudadana, en el que líderes y habitantes expusieron sus principales preocupaciones en materia de seguridad. Posteriormente, las autoridades realizaron una sesión reservada para definir las acciones institucionales.

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Eduardo Ramírez Alipio, secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja, destacó la importancia de mantener este tipo de encuentros y señaló que el reto es llevar la presencia institucional de manera articulada a las diferentes zonas del Distrito.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la seguridad y la convivencia, a través de la línea 123, como parte de la estrategia de corresponsabilidad entre comunidad e instituciones.