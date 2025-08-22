Gobernador de Santander asegura que aún no tiene nombre para alcalde encargado en Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que se encuentra a la espera de la notificación oficial del Consejo de Estado para poder designar un alcalde encargado en Bucaramanga, luego de la decisión sobre la situación jurídica del mandatario local, Jaime Andrés Beltrán.

Mientras tanto, la Registraduría Nacional adelanta los trámites para convocar a elecciones atípicas que definirán al nuevo alcalde de la capital santandereana.

“Como lo dijo el alcalde, él sigue siendo el alcalde, todavía hay que respetar eso, una vez nos notifique el Consejo de Estado, nombraremos un alcalde encargado, luego recibiremos la terna y escogeremos la persona que mejor le sirva a la ciudad y que trabaje articuladamente con la Gobernación de Santander”, señaló el mandatario departamental.

Enfatizó que aún no ha pensado en un posible encargado para la administración municipal y recalcó que mantiene una “excelente relación” con Jaime Andrés Beltrán.

Sin embargo, lamentó la situación que atraviesa el mandatario local y advirtió que estos episodios generan “problemas de estabilidad institucional” en la ciudad.

“Como siempre lo he dicho, esto genera inestabilidad y por eso hay que buscar los mecanismos a través de la Gobernación para que los planes de gobierno se cumplan en la Alcaldía de Bucaramanga, esto tiene que quedar en manos de alguien que le guste la seguridad y que garantice continuidad”, agregó.

En los próximos días se espera que el Consejo de Estado notifique oficialmente su decisión, lo que abrirá el camino para que la Gobernación de Santander proceda con la designación de un alcalde encargado, mientras la ciudadanía se prepara para acudir nuevamente a las urnas.