Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Hambruna en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Gobernador de Santander asegura que aún no tiene nombre para alcalde encargado en Bucaramanga

Gobernador de Santander asegura que aún no tiene nombre para alcalde encargado en Bucaramanga

El gobernador Juvenal Díaz aseguró que solo cuando el Consejo de Estado emita la notificación oficial procederá a nombrar un alcalde encargado en Bucaramanga, mientras avanza la organización de las elecciones atípicas.

Gobernador de Santander Juvenal Díaz.jpg
Blu Radio. Gobernador de Santander, Juvenal Díaz //Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 22, 2025 06:11 p. m.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que se encuentra a la espera de la notificación oficial del Consejo de Estado para poder designar un alcalde encargado en Bucaramanga, luego de la decisión sobre la situación jurídica del mandatario local, Jaime Andrés Beltrán.

Mientras tanto, la Registraduría Nacional adelanta los trámites para convocar a elecciones atípicas que definirán al nuevo alcalde de la capital santandereana.

“Como lo dijo el alcalde, él sigue siendo el alcalde, todavía hay que respetar eso, una vez nos notifique el Consejo de Estado, nombraremos un alcalde encargado, luego recibiremos la terna y escogeremos la persona que mejor le sirva a la ciudad y que trabaje articuladamente con la Gobernación de Santander”, señaló el mandatario departamental.

Enfatizó que aún no ha pensado en un posible encargado para la administración municipal y recalcó que mantiene una “excelente relación” con Jaime Andrés Beltrán.

Sin embargo, lamentó la situación que atraviesa el mandatario local y advirtió que estos episodios generan “problemas de estabilidad institucional” en la ciudad.

“Como siempre lo he dicho, esto genera inestabilidad y por eso hay que buscar los mecanismos a través de la Gobernación para que los planes de gobierno se cumplan en la Alcaldía de Bucaramanga, esto tiene que quedar en manos de alguien que le guste la seguridad y que garantice continuidad”, agregó.

Publicidad

En los próximos días se espera que el Consejo de Estado notifique oficialmente su decisión, lo que abrirá el camino para que la Gobernación de Santander proceda con la designación de un alcalde encargado, mientras la ciudadanía se prepara para acudir nuevamente a las urnas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Blu Radio

Juvenal Díaz

Consejo de Estado