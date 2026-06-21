Gobernador de Santander y alcalde de Bucaramanga expresan respaldo al presidente electo

Tras conocerse la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, diferentes líderes regionales comenzaron a pronunciarse sobre el resultado de la jornada democrática y la relación que esperan construir con el nuevo Gobierno Nacional.

Uno de los primeros en reaccionar fue el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien felicitó al mandatario electo y expresó su disposición para trabajar de manera articulada en beneficio de la región.

"Esperamos trabajar en Acción Unificada con el nuevo gobierno", manifestó el gobernador, destacando la importancia de mantener una relación institucional que permita impulsar proyectos estratégicos para Santander y fortalecer la seguridad, la infraestructura y el desarrollo social del departamento.

#LaElecciónEsColombia El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, felicitó al nuevo presidente Abelardo de la Espriella. "Esperamos trabajar en Acción Unificada con el nuevo gobierno", manifestó #VocesySonidos pic.twitter.com/4HgTFRlaSI — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 21, 2026

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, también envió un mensaje de felicitación al presidente electo Abelardo de la Espriella y reiteró la disposición de la administración municipal para trabajar de manera conjunta con el Gobierno Nacional.



"Estamos listos para trabajar", señaló el mandatario local, enfatizando la necesidad de coordinar esfuerzos para avanzar en iniciativas que contribuyan al crecimiento de la capital santandereana y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

#LaElecciónEsColombia El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, felicita al presidente electo Abelardo De La Espriella. "Estamos listos para trabajar", señaló #VocesySonidos pic.twitter.com/izVL1DAbBn — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 21, 2026

Las declaraciones de ambos mandatarios reflejan la expectativa que existe en Santander frente al inicio del nuevo gobierno y la posibilidad de consolidar una agenda común que permita gestionar recursos e impulsar proyectos de impacto regional y local.

Con la elección de Abelardo de la Espriella, las autoridades territoriales esperan mantener canales de diálogo permanentes que faciliten la ejecución de obras, programas sociales y estrategias de desarrollo para el departamento y sus municipios.