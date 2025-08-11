Gobernador de Santander y alcalde de Bucaramanga lamentan muerte del senador Miguel Uribe

Luego del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, la madrugada de este domingo 11 de agosto, quien había resultado gravemente herido en un atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, la noticia generó reacciones de pesar y llamados a la reflexión por parte de autoridades en Santander.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, expresó su tristeza a través de sus redes sociales. “Qué tristeza, asesinaron a Miguel Uribe: amigo del alma, político valiente, una esperanza para Colombia. Lo mataron como en los peores años del país. ¡No podemos quedarnos en silencio! Exijamos justicia, que paguen los responsables, que su muerte no sea en vano. Que su muerte lleve a la reflexión y a descansar el lenguaje político”, manifestó.

El mandatario departamental señaló que conoció al senador Uribe hace unos siete años, a quien describió como “una persona supremamente inteligente, con una vida por delante, con una familia bonita y gran carisma”. Agregó que este crimen devuelve al país a épocas que se creían superadas e hizo un llamado a desescalar el lenguaje político, recordando que se avecina una campaña electoral que podría aumentar la polarización.

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, resaltó el legado de unidad que deja el senador. “Miguel Uribe Turbay logró algo valioso para nuestra sociedad; unirnos en oración como colombianos por un mismo fin: su vida y el clamor por un país en paz. Hoy le duele a Colombia su partida, pero deja el legado que la unión y la reconciliación sí es posible. Envío mis más sentidas condolencias a su familia, a sus allegados y a un país entero que siente profundamente su fallecimiento”, escribió en su cuenta de X.