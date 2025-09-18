Gobernador de Santander responde a mineducación tras inauguración de edificio de la UIS

El recién inaugurado edificio del Instituto de Lenguas de la Universidad Industrial de Santander (UIS) ha generado una polémica nacional sobre la financiación de la obra. Mientras el ministro de Educación, Daniel Rojas, asegura que el Gobierno Nacional fue el principal aportante, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, sostiene que el departamento, a través de la UIS y recursos propios, aportó cerca del 80% del valor total del proyecto.

“Nosotros aportamos 20 mil millones de pesos, ¿quiénes somos nosotros? Los santandereanos y la UIS. Yo soy el presidente del Consejo Superior de la Universidad y allí aprobamos este presupuesto”, afirmó el mandatario departamental en entrevista con Mañanas Blu.

El edificio, que beneficiará a unos 8.000 estudiantes en programas de inglés, francés, mandarín y alemán, fue presentado como un ejemplo de modernización educativa y como un espacio para consolidar la política de bilingüismo en Santander.

Es una obra espectacular, construida en tiempo récord, que le da a la UIS una categoría al nivel más alto de muchos países subrayó Díaz.

La polémica con el Ministerio de Educación

La controversia estalló tras varios mensajes del ministro Rojas en la red social X, donde calificó de falso que la Gobernación hubiera sido el mayor aportante de la obra. Según el funcionario, la Nación, a través de diferentes rubros presupuestales, sostiene gran parte de la infraestructura y el funcionamiento de las universidades públicas.



El presidente Gustavo Petro también intervino en el debate, señalando que no se trata de competir por los aportes, sino de reconocer que el esfuerzo del Gobierno Nacional no se limita a infraestructura, sino también a gastos permanentes de funcionamiento. “Nuestro aporte no es sólo por infraestructura, sino permanente por funcionamiento… No se trata de competir, sino de comprender el aporte de la Nación”, escribió el jefe de Estado en un trino.

Frente a ello, el gobernador Díaz insistió en que su papel como presidente del Consejo Superior de la UIS lo legitima para destacar el esfuerzo financiero del departamento. “No me pueden sacar de la ecuación. La UIS y la Gobernación ponemos el 80%, mientras que el Gobierno Nacional puso el 20%”, recalcó.

Un modelo de aprovechamiento para la UIS

Más allá de la discusión sobre cifras, el gobernador planteó que el edificio debe convertirse en una oportunidad para generar ingresos y posicionar a Santander como destino académico. “He propuesto al Consejo Directivo organizar un curso de español para extranjeros y atraer estudiantes del mundo a aprender en la UIS. Eso sería espectacular para el departamento”, adelantó.

El proyecto académico busca replicar experiencias internacionales como las de Lackland, en San Antonio (EE. UU.), fortaleciendo la internacionalización de la universidad y ampliando la oferta educativa.

La preocupación por el PAE en Santander

Durante la conversación radial, el gobernador también aprovechó para denunciar el déficit en la financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento. Según cifras oficiales, Santander invierte 192 mil millones de pesos en este programa, de los cuales la Nación sólo aporta 31 mil millones, mientras que el resto proviene de regalías y recursos propios.

“Santander gasta 192 mil millones en el PAE; el Gobierno Nacional solo aporta 31 mil. Si no se aumenta la financiación, el próximo año cerca de 60 mil niños podrían quedarse sin este beneficio”, advirtió Díaz.

El mandatario explicó que la alimentación escolar garantiza la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, especialmente en zonas rurales y de alta vulnerabilidad. Sin este apoyo, la deserción escolar sería inevitable.

“Muchos niños van al colegio no solo a estudiar, sino también a comer. No podemos permitir que esa realidad se vea afectada”, agregó.

El relevo en la Alcaldía de Bucaramanga

La entrevista también abordó la situación política de la capital santandereana, ante la inminente salida del alcalde Jaime Andrés Beltrán por decisión del Consejo de Estado. Al respecto, Díaz señaló que esperará la notificación oficial para designar un reemplazo temporal.

“Será una persona con conocimiento de lo público, que conozca los planes de desarrollo de Bucaramanga y el departamento, y que se dedique exclusivamente a gobernar la ciudad”, aseguró el gobernador, quien reiteró que la decisión se tomará en el marco de la legalidad.