Colombia, descertificada
Paro de conductores
Nueva EPS
Vía al Llano

UIS inaugura moderno Instituto de Lenguas para fortalecer el bilingüismo en Santander

UIS inaugura moderno Instituto de Lenguas para fortalecer el bilingüismo en Santander

La inversión fue de 25.000 millones de pesos destinados a este proyecto, con aportes de la universidad, la Gobernación y el Gobierno nacional.

Instituto de Lenguas UIS.jpeg
Instituto de Lenguas de la Universidad Industrial de Santander (UIS)
// Foto: UIS
Por: Julián Mejía
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 08:17 a. m.

La Universidad Industrial de Santander (UIS) anunció la inauguración de su nuevo Instituto de Lenguas, una infraestructura considerada entre las más modernas del país y que busca proyectar la formación en idiomas a nivel nacional e internacional.

El anuncio se realizó durante la más reciente sesión del Consejo Superior de la institución, en la que participaron directivos académicos y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien resaltó la inversión superior a los 25.000 millones de pesos destinados a este proyecto, con aportes de la universidad, la Gobernación y el Gobierno Nacional.

“Con este instituto podemos potenciar el bilingüismo en Santander y abrirnos al mundo. Les propuse a los consejeros que ofrezcamos cursos de español para extranjeros y que desarrollemos programas virtuales de inglés dirigidos a estudiantes de colegios públicos, de manera que al graduarse alcancen un nivel avanzado en este idioma”, señaló el mandatario departamental.

Instituto de lenguas UIS 1.jpeg

El Instituto de Lenguas UIS no solo atenderá la creciente demanda de formación en inglés, francés y otros idiomas, sino que también abrirá oportunidades para posicionar a la universidad como un referente en la enseñanza del español para estudiantes extranjeros.

Durante la sesión del Consejo Superior, también se abordaron otros temas estratégicos, como los avances de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE).

Publicidad

Su titular, Cristian Blanco Tirado, destacó el fortalecimiento de semilleros, la inversión en proyectos de investigación con enfoque territorial y la consolidación del portafolio de propiedad intelectual de la institución.

Instituto de Lenguas UIS 2.jpeg

“Nuestra visión es relacionarnos más con el sector productivo y con la sociedad, fortaleciendo semilleros y emprendimientos de estudiantes y profesores. Queremos que los resultados en ciencia, tecnología e innovación se traduzcan en soluciones reales para la región y el país”, indicó Blanco Tirado.

Publicidad

En la misma sesión tomó posesión Sandra Judith García como nueva representante de las autoridades académicas ante el Consejo Superior, en un escenario en el que la UIS reafirma su apuesta por la internacionalización y la innovación educativa.

