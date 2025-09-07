Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Grave accidente en Floridablanca: camioneta arrolló a varios motociclistas y dejó un muerto

Grave accidente en Floridablanca: camioneta arrolló a varios motociclistas y dejó un muerto

El conductor de la camioneta abandonó el vehículo tras el choque y escapó en otro auto. La Policía revisa cámaras de seguridad para dar con su paradero, al parecer estaba en estado de embriaguez.

Fatal accidente en Floridablanca, conductor de la camioneta arrolló varias motos
Imagen de las autoridades. Fatal accidente en Floridablanca, conductor de la camioneta arrolló varias motos
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 09:00 a. m.

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la noche de este sábado en la transversal del Bosque, sentido anillo vial, en el municipio de Floridablanca, Santander, dejó como saldo un motociclista muerto y varios heridos.

De acuerdo con información preliminar, un conductor de una camioneta de alta gama, que al parecer se movilizaba en estado de embriaguez, embistió a por lo menos cinco motocicletas. Testigos aseguraron que una de ellas fue arrastrada cerca de 500 metros.

La víctima fatal fue identificada como Anderson Báez Mendoza, quien falleció en el lugar del siniestro. Otros lesionados fueron trasladados al Hospital Internacional de Colombia y a la Clínica La Riviera, donde reciben atención médica.

Habitantes de varios edificios aledaños salieron de inmediato al lugar, consternados por la magnitud del accidente que se registró hacia las 10 de la noche. Metros más adelante, otra camioneta quedó a un lado de la vía en medio del accidente.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el conductor descendió de la camioneta y huyó en otro vehículo en sentido contrario, dejando abandonado el automotor sobre el separador, con una de las motos atrapada debajo, lo que evidencia la magnitud del accidente.

En varios videos se aprecia cómo, en diferentes puntos de la vía, quedaron esparcidas las demás motocicletas involucradas en el siniestro. Los hechos ocurrieron frente a la estación de Bomberos de Floridablanca.

Publicidad

En este momento, la Policía, la Dirección de Tránsito de Floridablanca y la Fiscalía avanzan en la verificación de cámaras de seguridad para dar con la identidad y paradero del responsable.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Floridablanca

Accidente de tránsito

Hospital Internacional de Colombia

Policía Nacional

Noticias de hoy

Blu Radio