Grave accidente en Floridablanca: camioneta arrolló a varios motociclistas y dejó un muerto

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la noche de este sábado en la transversal del Bosque, sentido anillo vial, en el municipio de Floridablanca, Santander, dejó como saldo un motociclista muerto y varios heridos.

De acuerdo con información preliminar, un conductor de una camioneta de alta gama, que al parecer se movilizaba en estado de embriaguez, embistió a por lo menos cinco motocicletas. Testigos aseguraron que una de ellas fue arrastrada cerca de 500 metros.

La víctima fatal fue identificada como Anderson Báez Mendoza, quien falleció en el lugar del siniestro. Otros lesionados fueron trasladados al Hospital Internacional de Colombia y a la Clínica La Riviera, donde reciben atención médica.

Conductor de una camioneta, al parecer en estado de embriaguez, arrolló a varios motociclistas en la Transversal del Bosque en Floridablanca, dejó el vehículo abandonado y huyó del lugar. Uno de los motociclistas murió en el accidente. #VocesySonidos pic.twitter.com/lYXsHhDp8D — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 7, 2025

Habitantes de varios edificios aledaños salieron de inmediato al lugar, consternados por la magnitud del accidente que se registró hacia las 10 de la noche. Metros más adelante, otra camioneta quedó a un lado de la vía en medio del accidente.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el conductor descendió de la camioneta y huyó en otro vehículo en sentido contrario, dejando abandonado el automotor sobre el separador, con una de las motos atrapada debajo, lo que evidencia la magnitud del accidente.

En varios videos se aprecia cómo, en diferentes puntos de la vía, quedaron esparcidas las demás motocicletas involucradas en el siniestro. Los hechos ocurrieron frente a la estación de Bomberos de Floridablanca.

Publicidad

En este momento, la Policía, la Dirección de Tránsito de Floridablanca y la Fiscalía avanzan en la verificación de cámaras de seguridad para dar con la identidad y paradero del responsable.