Guías caninos de la Policía hallaron más de 5.000 dosis de drogas en barrio de Bucaramanga

En el barrio Claveriano de Bucaramanga, un operativo de vigilancia y control permitió a la Policía Metropolitana incautar más de 5.000 dosis de estupefacientes que estaban listas para ser comercializadas.

Según informó el teniente Edinson Yesid Piedrasaz Ordiz, jefe de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, "el hallazgo se produjo cuando guías caninos especializados en detección de narcóticos localizaron, gracias a su olfato, dos recipientes abandonados en vía pública. Al inspeccionarlos, confirmaron que en su interior había varias sustancias ilegales".

En total, fueron encontrados 1.400 cigarrillos artesanales con una sustancia vegetal similar a la marihuana; 1.000 envolturas plásticas transparentes que contenían una sustancia pulverulenta con características de derivados de la cocaína, con un peso de un kilogramo; y envolturas en papel mantequilla que almacenaban una sustancia tipo bazuco, con un peso aproximado de dos kilogramos.

Todo el material incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades señalaron que continuarán desarrollando operativos en articulación con la comunidad para combatir el microtráfico en todos los sectores del área metropolitana de Bucaramanga.

Asimismo, serán verificados barrios de la ciudad con el fin de evitar la instrumentalización de los menores de edad con sustancias psicoactivas.